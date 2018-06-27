Обещал победы над Чехией и Канадой, урезал зарплаты хоккеистам. Чем запомнился Шапиро у руля ФХБ

Подведение итогов провального сезона, в котором сборная Беларуси впервые за 15 лет покинула элитный дивизион чемпионата мира, обернулось сменой главы национальной хоккейной федерации. На смену Семену Шапиро, руководившему ФХБ чуть более года, пришел нападающий хоккейной команды Александра Лукашенко Геннадий Савилов.



Семен Шапиро. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Впервые хоккейное хозяйство страны доверили бывшему профессиональному хоккеисту.

Провожая Семена Шапиро, все же отметим, что на момент прихода к рулю ФХБ, он не являлся совсем уж новичком в белорусском хоккее. Во времена, когда был руководителем Гродненской области, он вдохнул вторую жизнь в гродненский «Неман», который после нескольких лет кризиса вернулся в число лидеров клубного хоккея Беларуси. Уже после того как Семен Борисович возглавил Минскую область, чемпионом страны становился солигорский «Шахтер» (2015), над которым губернатор также взял шефство.

А пока оглянемся и проследим, чем запомнился недолгий отрезок правления Семена Шапиро во главе ФХБ.

Самый короткий срок на посту главы ФХБ

Семен Шапиро принял штурвал Федерации хоккея Беларуси 20 мая 2017 года, едва национальная сборная успела вернуться с чемпионата мира во Франции, где не без проблем удержалась в элитном дивизионе.

Шапиро сменил на посту председателя ФХБ бывшего пограничника Игоря Рачковского, который после неудачного старта на ЧМ-2017 в Париже заявлял, что подаст в отставку в случае вылета национальной команды из элитного дивизиона. Однако белорусские хоккеисты в трех заключительных поединках сумели набрать 7 очков и сохранили прописку в классе сильнейших, заняв итоговое 13-е место среди 16 сборных

Тем не менее, на внеочередной отчетно-выборной конференции Рачковский подал в отставку из-за того, что «не достиг поставленных задач».

Такую же причину своего ухода назвал нынче и Семен Шапиро.

Семен Шапиро был 7-м по счету руководителем Федерации хоккея Беларуси и продержался на посту всего 1 год, 1 месяц и 8 дней. Это самый короткий срок правления среди всех глав ФХБ (если не считать двухмесячное временное исполнение обязанностей председателя ФХБ спортивным директором Владимиром Швабовским с 21 января по 18 марта 2010 года).

Первым президентом федерации был Евгений Анкуда (6 марта 1992 года — 14 сентября 1993 года), вторым — Лев Контарович (14 сентября 1993 года — 2 декабря 1997 года).

Затем у руля федерации стояли уже председатели:

Юрий Бородич (2 декабря 1997 года — 27 ноября 2001 года);

Владимир Наумов (27 ноября 2001 года — 21 января 2010 года);

Евгений Ворсин (18 марта 2010 года — 22 октября 2014 года);

Игорь Рачковский (22 октября 2014 года — 20 мая 2017 года);

Семен Шапиро (20 мая 2017 года — 28 июня 2018 года).

Как видим, дольше всех задержался министр МВД Владимир Наумов, управлявший хоккеем более 8 лет. На его пору пришлись самые громкие успехи национальной сборной — 4-е место на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити-2002 и 6-е место на ЧМ-2006 в Риге. Было еще и 8-е место на ЧМ-2009 в Швейцарии. Кроме того, команда Наумова выиграла право на проведение ЧМ-2014 в Минске.

Преданность президенту

Заступив на должность председателя ФХБ, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь Семен Шапиро сменил очередного выходца из силовых структур Игоря Рачковского, помимо которого федерацией ранее руководили еще два генерала (Бородич и Наумов) и бывший министр спорта (Ворсин). Так что Шапиро выбивался из этого ряда. Он входит в категорию управленцев, за которыми с легкой руки Александра Лукашенко закрепилось определение «крепкий хозяйственник».

Впрочем, невоенное происхождение Семена Шапиро не ставит под сомнение его преданность президенту.

— Хочу поблагодарить за оказанное доверие и пообещать стране и президенту, что приложу все усилия для того, чтобы поднять хоккей Беларуси еще выше, чтобы страна гордилась нашим хоккеем, — сказал Семен Шапиро журналистам сразу же после избрания председателем ФХБ.

На тот момент Шапиро был еще и руководителем Минской области. И когда его спросили, позволит ли губернатору занятость на основной работе полностью погрузиться в хоккейные дела, Семен Борисович дал довольно неожиданный ответ, подчеркнув, что решение о том, где будет его основное место работы, примет президент.

— Моя основная должность — это решение главы государства. Зависит от того, какое решение он примет: могу ли я совмещать должности или должен буду полностью отдаться хоккею, потому что таково наше государственное устройство. Губернатор — это человек, который определяется главой государства и депутатами областного совета. Но в любом случае я убежден, что буду добросовестнейшим образом заниматься хоккеем, — заверил Семен Шапиро.

И вскоре было Семену Шапиро было дано указание «отдаться хоккею», он оставил пост главы Минской области.



Семен Шапиро напутствует белорусскую «молодежку» перед чемпионатом мира. Фото: hockey.by

Позже Шапиро подтверждал приверженность идеям Александра Лукашенко, который неизменно сравнивает спортивные состязания с войной. Семен Борисович также использовал схожую риторику. Например, напутствуя молодежную (U20) сборную Беларуси на чемпионат мира, он предупредил игроков: «Вас ждет хоккейная битва» .

Обещал, что белорусы будут побеждать Канаду и Чехию

После прихода на пост главы ФХБ Семен Шапиро отмечал , что белорусам пока еще тяжело тягаться с мировыми грандами, но в то же время выразил уверенность, что настанет и то время, когда по силам будет побеждать и канадцев с чехами.

— Выигрывать у Канады и Чехии можно, но при этом надо время, чтобы подготовить ребят, создать серьезную школу. Мы их тоже будем побеждать, я убежден, — говорил Семен Шапиро, делясь впечатлениями от выступления сборной Беларуси на ЧМ-2017 в Париже, где ей еще удалось удержаться в элитном дивизионе.

К сожалению, за год у руля председателя ФХБ Семен Шапиро этих светлых времен так и не дождался. Хотя нельзя сказать, что надежды на это не было. На молодежном чемпионате мира в американском Баффало белорусы едва не «зацепили» Чехию, в начале второго периода ведя в счете 2:0, но в итоге уступили 5:6.

С Канадой в этом сезоне на чемпионате мира пришлось схлеснуться юношеской (U18) сборной. Увы, пока хвастать нечем, поражение — 3:8. Тем не менее, юношеская команда по итогам сезона оказалась единственной из сборных Беларуси, которая не потеряла прописку в элитном дивизионе и даже пробилась в четвертьфинал, где уступиала финнам (2:5).

Взрослую сборную Беларуси от встречи с Канадой на ЧМ в этом году судьба уберегла, но это не спасло ее от вылета из элитного дивизиона, где команда бесславно проиграла не только Чехии (0:3), но еще и Франции (2:6) с Австрией (0:4).

Так что пока остается ждать и надеяться, когда подрастет новое поколение, способное побеждать чехов и канадцев.

«В каждом ледовом дворце должна быть создана хоккейная команда»

Вскоре после провального для белорусов ЧМ-2018 в Дании Семен Шапиро заявил, что в каждом ледовом дворце должна быть создана хоккейная команда.

— Обязательно должны быть команды. Это дух состязательности. Он дает возможность получать удовлетворение, удовольствие от посещения ледовых дворцов. Поэтому это очень важное и нужное дело — чтобы каждый ледовый дворец был с командами, — сказал Семен Шапиро в эфире телеканала «Беларусь 1».

За словом не стало и дело — с нового сезона в чемпионате Беларуси появятся новые команды в Орше, Барановичах, Пинске и Бобруйске.

Урезал зарплаты хоккеистам в 2 раза

В середине апреля, еще до провального ЧМ-2018 в Дании, Семен Шапиро рассказал о том, что с нового сезона зарплаты хоккеистам белорусской экстралиги будут урезаны в два раза .

А призовые за победные матчи будут распределяться в зависимости от вклада в победу каждого хоккеиста, и месячная сумма бонусов может достигать размера основной зарплаты. По мнению Шапиро, новая система оплаты поможет повысить накал борьбы в чемпионате.

Кроме того, зарплата тренера в клубах экстралиги не может быть выше, чем зарплата самого высокооплачиваемого игрока.

Необходимость регулирования финансового вопроса в клубах Семен Шапиро объяснил тем, что необходимо создать равные возможности для соперничества.

Призывал болельщиков и журналистов не обсуждать зарплаты хоккеистов

Кроме того, Семен Шапиро также призывал журналистов и болельщиков не считать деньги в карманах хоккеистов.

— Да, конечно, эти деньги выше, чем средние зарплаты по стране. И очень многие люди, которые не знают специфики хоккея и очень далеки от этого, не понимают, что это не такие уж большие деньги.

Ведь родители этих ребят-хоккеистов 10 лет возили за ними баулы с экипировкой, ездили с ними на соревнования, тратили на это свои деньги, сами покупали форму (а это от 500 до 1000 долларов за комплект). Они вложили в развитие этого хоккеиста огромнейшие деньги. Эти ребята ложатся под шайбу, играют от 50 до 90 матчей в год, проводят полжизни в автобусе, получают множество травм, очень многие потом имеют серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому когда мы говорим о зарплате в 2 тысячи — поверьте, это в разы меньше, чем было вчера и позавчера, и заметно меньше, чем во многих других лигах.

Так что не надо сталкивать лбами хоккеистов и болельщиков. Или вот еще такая деталь: сегодня в хоккее у нас около 5200 детей. Из них ежегодно в клубы приходят около 10−20, а в остальном, получается, родители потратили огромные деньги, но их дети так и не стали профессиональными игроками, — сказал Семен Шапиро.

Вообще Семен Шапиро сразу настороженно отнесся к спортивным журналистам, которые засыпали его разнообразными вопросами в тот же день после утверждения в хоккейной должности. И позже он не прочь был внедрить ту модель сотрудничества с прессой, которую, видимо, опробовал во время работы в других сферах. Но, похоже, это ему не совсем удалось, и он просто старался ограничивать свое общение с журналистами.

А в пресс-службе национальной федерации хоккея появились новые люди. Ее руководителем стал выходец из структур БРСМ, бывший начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Сергей Ладышев, а затем пресс-секретарем ФХБ был назначен Илья Колосов — бывший ведущий программы «Контуры» на ОНТ.

Введение лимитов на игроков старше 28 лет и планы по натурализации россиян

С нового сезона белорусскую экстралигу вновь ждут реформы. Она будет разделена на два дивизиона — экстралиги «А» и «В». И это логично, учитывая огромную разницу в классе между группой лидеров и группой аутсайдеров.

Легионерский лимит снова уменьшится до пяти игроков. Причем сначала селекционное поле в этой части хотели сузить до стран СНГ и ограничить лишь не заигранными за свои сборные новичками не старше 25 лет.

Правда, потом это ограничение отменили. И даже вроде как разрешили приглашать легионеров из стран за пределами СНГ. Но все же рекомендовали делать акцент на российский вектор. Нетрудно догадаться, для чего: чтобы в перспективе этих хоккеистов можно было натурализовать и заиграть за сборную Беларуси. Подтверждением тому является и подписание контрактов с россиянами в минском «Динамо», где прежде делали ставку на легионеров из Европы и Северной Америки.

Кроме того, возвращен уже ранее опробованный (во времена председательства Евгения ворсина) «верхний» возрастной ценз: в заявках команд могут фигурировать не более пяти игроков старше 28 лет.

В федерации рассчитывают, что этот шаг поможет равномерно распределить возрастных игроков по всем командам экстралиги, чтобы ветераны могли укрепить более слабые команды и помогать развитию молодых хоккеистов в этих дружинах.

Ясно, что автором этих нововведений является не сам Шапиро, а представители его команды в ФХБ. Но приняты и утверждены они были именно Семеном Борисовичем. А жить и работать по этим правилам, вероятно, придется уже новому главе федерации Геннадию Савилову.