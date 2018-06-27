«Налог на Google» оправдал ожидания Министерства по налогам и сборам





Объем поступлений НДС от зарубежных компаний — поставщиков электронных услуг, называемый «налогом на Google», соответствует прогнозам. По итогам I квартала 2018 года, они заплатили НДС на сумму 3,1 млн рублей.

Замминистра по налогам и сборам указала также и на некоторые проблемные вопросы. Во-первых, это касается прогнозирования времени прохождения платежа от даты перечисления со счетов в иностранных банках до даты поступления на счет налоговых органов. Также возникают сложности при расчете суммы перечисления, так как каждый банк, участвующий в расчетах, удерживает комиссию.

Так, с 1 января 2018 года иностранные организации, которые оказывают электронные услуги физическим лицам, являются плательщиками налога на добавленную стоимость. При взимании налога применяется стандартная ставка в 20%.