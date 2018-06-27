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​Семён Шапиро покинул пост председателя Федерации хоккея Беларуси

28.06.2018 16:22 — Разное | ОНТ  
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Семён Шапиро уходит из белорусского хоккея. Сегодня председатель федерации подал в отставку, отметив, что он не справился с поставленной задачей. Сборная вылетела из мировой элиты, это, пожалуй, главная причина, но были и другие.

Семён Шапиро возглавил Федерацию хоккея Беларуси чуть более года назад, и поэтому сегодняшнее заявление стало для многих неожиданным. Ведь Шапиро начал активную работу по модернизации чемпионата страны. Помогал развивать детский хоккей в регионах, но отношение многих к спорту оказалось непрофессиональным (игроков и даже тренеров). Шапиро признался, что не решился расторгнуть контракт с Дэйвом Льюисом раньше, и это стало причиной провала на чемпионате мира. Новым руководителем Федерации хоккея Беларуси стал Геннадий Савилов.

Геннадий Савилов из того поколения хоккеистов, которое добывало легендарную победу над Швецией. Савилов уже заявил, что первостепенная задача – это вернуться в элиту мирового хоккея и попасть на Олимпиаду в Пекин. Предстоит также наладить работу с минским «Динамо» и в ближайшее время определиться с главным тренером национальной сборной.

 
 
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Семён Шапиро уходит из белорусского хоккея. Сегодня председатель федерации подал в отставку, отметив, что он не справился с поставленной задачей.
 
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