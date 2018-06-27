Большая игра на жизнь Олега Сенцова вступает в решающую фазу



Приговоренный к 20 годам лишения свободы, Олег Сенцов голодает уже 45 дней. Источник: svoboda.org

Последняя миссия





Татьяна Москалькова (слева) и Людмила Денисова. Полномочные представители России и Украины не договорились о посещении заключенных. Источник: svoboda.org

Грязная игра

Только бы праздник не испортить





Болельщики в Москве не понимали смысла хеппенинга, призывающего освободить Сенцова. Источники: openrussia.org

, украинский режиссер, осужденный в России на 20 лет тюрьмы, держит уже 45-дневную голодовку в исправительной колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецкой области. Он протестует против несправедливого приговора и удерживания нескольких десятков украинцев и политических заключенных в российских тюрьмах. Его состояние ухудшается с каждым часом. Он потерял 13 кг и сейчас находится в больничной части колонии. Тюремные врачи обеспокоены состоянием его почек и сердца и рекомендуют принудительное кормление. Путин хочет, чтобы он написал просьбу о помиловании и признался в обвинениях о подготовке теракта в Крыму. Сенцов отказывается и голодает.Вчера в Киев прибыла представительница Кремля по правам человека. А в Москву – украинский посланник высшего совета,. Москалькова должна была встретиться с российскими моряками, задержанными в Украине, а также с арестованным за государственную измену. Денисова же планировала посетить Сенцова и других украинских заключенных в России. Между тем, российские власти не согласились на встречу, даже на видеоконференцию с Сенцовым. Оба полномочных представителя обвинили друг друга в нежелании сотрудничать. Вчера в Киеве Москалева сказала, что Сенцов отказывается от консультации врача и сам себе вредит. В письме к Денисовой она написала, что Сенцов «выглядит неплохо». Российский посланник также утверждает, что у Сенцова есть российское гражданство (как житель аннексированного Крыма, он его получил), и поэтому суд над ним является внутренним делом России.Миссия обоих полномочных представителей была результатом телефонного разговора на прошлой неделе между. Оба президента с неуверенностью заявили о своей готовности к сотрудничеству. Однако, сегодня известно, что ситуация была патовая.Россия играет на время, это прозвучит жестоко, но они надеюся, что Сенцов выдержит хотя бы групповой этап чемпионата мира или принудят его поесть, – говорит украинский публицистКремль не хочет проявлять благосклонность даже во время чемпионата мира. Он предпочитает подождать и замять дело. Тем более, что во время футбольного фестиваля информация о судьбе умирающего Олега Сенцова затерялась в потоке сообщений о радостной и открытой России.Сразу после начала Кубка мира представитель Кремляобъявил, что Владимир Путин знает, что культурные сообщества во всем мире просят освободить Сенцова.Но Путин ничего не может сделать, так как в России есть закон, и только осужденный может написать письмо с просьбой о помиловании, – добавил Песков.Это означает, что осужденный режиссер должен был бы признать себя виновным и попросить Путина о помиловании. Между тем, он голодает именно потому, что не считает себя виновным.Кремль никогда не признает, что он задержал и осудил украинца несправедливо, но он будет добиваться признания его вины, чтобы использовать Сенцова в пропагандистских целях против Украины, – говорит Виталий Портников и добавляет. – Кроме того, он пытается разыграть дело на украинском подворье, нападая на Порошенко.Вчера, на конференции ОБСЕ в Киеве, в аудитории встал человек в военной форме и начал рассказывать, что он лично перевозил в Крым и передавал взрывчатку для Сенцова. Он добавил, что 20 лет не дают просто так, и что Сенцов действительно планировал совершить нападение в Крыму, за что его позже осудили россияне. Он также сказал, что живой Сенцов неудобен для украинских властей, и поэтому они не очень стараются, чтобы освободить его.Украинским СМИ удалось вычислить этого человека. Это, более известный под псевдонимом Иван Сирко. Волонтер помогает украинской армии в войне на Донбассе. Украинские СМИ подозревают, что это провокатор или ненадежный человек. В любом случае откровения Стерикова сразу подхватили российские СМИ. Уже и названия появились: Сенцов не режиссер, а террорист.Вчера на популярной среди заграничных болельщиков Никольской улице в Москве стоял полуторометровый мяч на пьедестале, обернутом колючей проволокой, с надписью: «Free Sencow» (освободить Сенцова). Прежде, чем его убрали полицейские, мяч стал достопримечательностью среди болельщиков, прогуливающихся по Никольской. Они фотографировались с ним и постили снимки в социальные сети. Они думали, что это один из талисманов чемпионата мира. Между тем, это была единственная в ходе чемпионата по футболу, очень несмелая, акция поддержки режиссера, голодающего в лагере за полярным кругом. Акцию организовала российская оппозициия из «Открытой России».Кроме этого довольно скромного события до сих пор организаторам чемпионата удалось избежать выступлений в защиту Сенцова. Но это не значит, что все будет по желанию Кремля. Уже завтра Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит украинцев, заключенных в тюрьмы в России. Постоянное давление мира на Москву будет иметь решающее значение в этом вопросе. Сенцов рискует собственной жизнью, чтобы показать миру, что за фасадом радостного чемпионата мира прячутся преступления. Продолжая голодовку, он также играет на время. Насколько Путин стремится замять этот вопрос и заставить Сенцова смириться и написать просьбу о помиловании, настолько украинский режиссер хочет привлечь внимание всего мира.