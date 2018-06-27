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Большая игра на жизнь Олега Сенцова вступает в решающую фазу
Приговоренный к 20 годам лишения свободы, Олег Сенцов голодает уже 45 дней. Источник: svoboda.org
Олег Сенцов, украинский режиссер, осужденный в России на 20 лет тюрьмы, держит уже 45-дневную голодовку в исправительной колонии «Белый медведь» в Ямало-Ненецкой области. Он протестует против несправедливого приговора и удерживания нескольких десятков украинцев и политических заключенных в российских тюрьмах. Его состояние ухудшается с каждым часом. Он потерял 13 кг и сейчас находится в больничной части колонии. Тюремные врачи обеспокоены состоянием его почек и сердца и рекомендуют принудительное кормление. Путин хочет, чтобы он написал просьбу о помиловании и признался в обвинениях о подготовке теракта в Крыму. Сенцов отказывается и голодает.
Последняя миссия
Вчера в Киев прибыла представительница Кремля по правам человека Татьяна Москалькова. А в Москву – украинский посланник высшего совета, Людмила Денисова. Москалькова должна была встретиться с российскими моряками, задержанными в Украине, а также с арестованным за государственную измену. Денисова же планировала посетить Сенцова и других украинских заключенных в России. Между тем, российские власти не согласились на встречу, даже на видеоконференцию с Сенцовым. Оба полномочных представителя обвинили друг друга в нежелании сотрудничать. Вчера в Киеве Москалева сказала, что Сенцов отказывается от консультации врача и сам себе вредит. В письме к Денисовой она написала, что Сенцов «выглядит неплохо». Российский посланник также утверждает, что у Сенцова есть российское гражданство (как житель аннексированного Крыма, он его получил), и поэтому суд над ним является внутренним делом России.
Татьяна Москалькова (слева) и Людмила Денисова. Полномочные представители России и Украины не договорились о посещении заключенных. Источник: svoboda.org
Миссия обоих полномочных представителей была результатом телефонного разговора на прошлой неделе между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. Оба президента с неуверенностью заявили о своей готовности к сотрудничеству. Однако, сегодня известно, что ситуация была патовая.
Россия играет на время, это прозвучит жестоко, но они надеюся, что Сенцов выдержит хотя бы групповой этап чемпионата мира или принудят его поесть, – говорит украинский публицист Виталий Портников.
Кремль не хочет проявлять благосклонность даже во время чемпионата мира. Он предпочитает подождать и замять дело. Тем более, что во время футбольного фестиваля информация о судьбе умирающего Олега Сенцова затерялась в потоке сообщений о радостной и открытой России.
Грязная игра
Сразу после начала Кубка мира представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что Владимир Путин знает, что культурные сообщества во всем мире просят освободить Сенцова.
Но Путин ничего не может сделать, так как в России есть закон, и только осужденный может написать письмо с просьбой о помиловании, – добавил Песков.
Это означает, что осужденный режиссер должен был бы признать себя виновным и попросить Путина о помиловании. Между тем, он голодает именно потому, что не считает себя виновным.
Кремль никогда не признает, что он задержал и осудил украинца несправедливо, но он будет добиваться признания его вины, чтобы использовать Сенцова в пропагандистских целях против Украины, – говорит Виталий Портников и добавляет. – Кроме того, он пытается разыграть дело на украинском подворье, нападая на Порошенко.
Вчера, на конференции ОБСЕ в Киеве, в аудитории встал человек в военной форме и начал рассказывать, что он лично перевозил в Крым и передавал взрывчатку для Сенцова. Он добавил, что 20 лет не дают просто так, и что Сенцов действительно планировал совершить нападение в Крыму, за что его позже осудили россияне. Он также сказал, что живой Сенцов неудобен для украинских властей, и поэтому они не очень стараются, чтобы освободить его.
Украинским СМИ удалось вычислить этого человека. Это Сергей Стериков, более известный под псевдонимом Иван Сирко. Волонтер помогает украинской армии в войне на Донбассе. Украинские СМИ подозревают, что это провокатор или ненадежный человек. В любом случае откровения Стерикова сразу подхватили российские СМИ. Уже и названия появились: Сенцов не режиссер, а террорист.
Только бы праздник не испортить
Вчера на популярной среди заграничных болельщиков Никольской улице в Москве стоял полуторометровый мяч на пьедестале, обернутом колючей проволокой, с надписью: «Free Sencow» (освободить Сенцова). Прежде, чем его убрали полицейские, мяч стал достопримечательностью среди болельщиков, прогуливающихся по Никольской. Они фотографировались с ним и постили снимки в социальные сети. Они думали, что это один из талисманов чемпионата мира. Между тем, это была единственная в ходе чемпионата по футболу, очень несмелая, акция поддержки режиссера, голодающего в лагере за полярным кругом. Акцию организовала российская оппозициия из «Открытой России».
Болельщики в Москве не понимали смысла хеппенинга, призывающего освободить Сенцова. Источники: openrussia.org
Кроме этого довольно скромного события до сих пор организаторам чемпионата удалось избежать выступлений в защиту Сенцова. Но это не значит, что все будет по желанию Кремля. Уже завтра Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит украинцев, заключенных в тюрьмы в России. Постоянное давление мира на Москву будет иметь решающее значение в этом вопросе. Сенцов рискует собственной жизнью, чтобы показать миру, что за фасадом радостного чемпионата мира прячутся преступления. Продолжая голодовку, он также играет на время. Насколько Путин стремится замять этот вопрос и заставить Сенцова смириться и написать просьбу о помиловании, настолько украинский режиссер хочет привлечь внимание всего мира.
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Украинский режиссер в русском лагере борется за жизнь и достоинство.
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