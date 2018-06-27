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Экс-глава Нацбанка Беларуси: Лучше Лебедько никого нет

28.06.2018 15:42 — Разное | UDF  
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Станислав Богданкевич
Чуть больше недели осталось до отчетно-выборного съезда ОГП. Буквально накануне появилась информация о том, что Анатолий Лебедько снова в игре – баллотируется на пост председателя.

"Белорусский партизан" нескромно поинтересовался, за кого намерен отдать свой голос почетный председатель партии, доктор экономических наук, экс-глава Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич.

-- Станислав Антонович, а как вам видится сегодняшний расклад в партии? Вы мудрый, опытный…

-- На мой взгляд, в условиях того полицейского режима, который функционирует в Беларуси, лучшего кандидата, чем Анатолий Лебедько, нет.

И я не вижу, кто еще из заявившихся кандидатов мог бы так открыто и прямо, как Анатолий, говорить власти правду в лицо. Кто мог бы пойти с пикетом к прокуратуре или Администрации президента, кто мог бы стоять у проходных предприятий, организовывать цепочки неравнодушных людей и многое другое.

Сегодня быть председателем ОГП – это значит круглосуточно жертвовать собой. И Лебедько доказал, что на такое самопожертвование способен.

У него и двери в доме ломали, и на границе не раз раздевали, и в тюрьму бросали. Но его самого не смогли сломать.

-- Ну ведь говорят: мол, он уже почти как Лукашенко, 18 лет у власти…

-- Да какая тут власть! Проблем больше, чем полномочий. Человек, который стоит у руля ОГП, вынужден постоянно откликаться на то, что происходит в стране, делать заявления, которые не нравятся не только власти, но и, может быть, даже многим нашим гражданам.

Лебедько очень активный, современный. Я вот смотрю: он ведь и интернет-телевидение развивает, канал на ютубе. Находит время для регулярных встреч с демократически мыслящими представителями оппозиционного блока.

Он очень много ездит по стране, встречается с людьми. Я по себе даже сужу: сколько раз он буквально заставлял меня ехать в Барановичи и другие города Беларуси на встречи! Чего только стоит организовать одну такую встречу! А он их сотни провел.

Некоторые говорят, что Лебедько слишком резок с властями. Я считаю, он говорит только правду: у нас нет свободных выборов, диктатура…

Мне кажется, из всех кандидатов, которые уже заявились на выборы, Лебедько ярче всех. Нет ему равных. Во всяком случае, пока.

-- А Василий Поляков, которого вроде бы готовы поддержать партийцы?

-- Неплохой кандидат. Он тоже проявил себя. Но живет в Гомеле. Как будет руководить партией? Переедет?
Старейшины нашей партии говорили с Анатолием Лебедько по поводу выборов. И тогда он оставлял себе лишь полпроцента. А будет баллотироваться или нет – увидим!

-- А про Анну Канопацкую что скажете?

-- Когда она стала депутатом, я серьезно думал, что ее можно будет рекомендовать на первые роли в партии, что наконец можно будет заменить вечного Лебедько. Но…

Она повела себя так… Как незрелый политик. И испортила себе имидж некоторыми заявлениями. Мне за некоторые ее высказывания до сих пор стыдно. Я раза три задавал ей вопрос о том, кого за деньги взяли в нашу партию, как она заявляла. Ну разве можно такую ложь публично? Это же дискредитирует ОГП!

Она говорит, что в партии кризис, а если она ее возглавит, то сумеет численность партии удвоить или утроить. И откуда такие массы вдруг придут? Нужно сделать так, чтобы люди просто не боялись вступать в нашу партию, чтобы их не увольняли с работы.

Помню, когда ушел с должностей, и мы в ОГП стали разрабатывать альтернативный кодекс о банковском деле, я беседовал с моими бывшими подчиненными, некоторыми ведущими специалистами Нацбанка. Все боялись даже говорить!

Режим надо менять, а не руководство ОГП. Я так думаю.

Помню, я когда-то выступил против Ярослава Романчука. Но он ведь отличный специалист, придерживается демократических убеждений. Просто слабоватым человеком оказался… Вот и Анна Канопацкая, боюсь, не сможет пойти против власти. У нее и отец при бизнесе…

Я мог бы проголосовать за подполковника Николая Козлова, но…

-- Кажется, у него харизмы не хватает. Как говорится, хороший человек, но не орел, не лидер…

-- Но я уверен, что он не пойдет на сотрудничество с властью. Он человек принципов, которые блюдет ОГП.

-- Есть мнение, что он снимет свою кандидатуру. Или в пользу Лебедько, или в пользу Полякова.

-- Может быть, и да. Поэтому мне кажется, что в сегодняшних условиях лучше Анатолия Лебедько никого нет. Кстати, так считают и представители некоторых других политических партий.

Боюсь, что если Лебедько уйдет, то партия…

-- …Развалится?

-- Может, и не развалится, но… Только печать останется. Хотя некоторые мои коллеги считают, что главное – это как раз печать сохранить, до лучших времен (смеется).

-- А где будет проходить съезд ОГП? Помещение без проблем нашли?

-- В одном из столичных отелей. Одним партиям можно легко и запросто снять зал в лучших дворцах Беларуси, а другие не могут даже на окраине города получить помещение. Каждый раз находятся причины, чтобы отказать. Вот вам и вся демократия…

 
Теги: Гомель
 
 
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Чуть больше недели осталось до отчетно-выборного съезда ОГП.
 
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