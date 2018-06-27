Шапиро: Пьяные хоккеисты скатывались по ступенькам со 2 этажа автобуса

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сказална отчетной конференции федерации хоккея, пишетОн также заявил, что сейчас подготовлена новая программа развития детского хоккея.— отметил Шапиро.Бывший председатель высказался в поддержку строительства ледовых дворцов, сказав, что это может положительно сказаться на развитии хоккея.— заявил Семен Шапиро.В ближайшие годы число занимающихся детей планируется увеличить с 5800 до 10 000.