Ставки НДС в Беларуси в 2019-м изменять не будут

Ставки налога на добавленную стоимость сохранятся на действующем уровне.

Об этом завила замглавы МНС Элла Селицкая в ходе онлайн-конференции на сайте БЕЛТА .

Она добавила, что для ИП будет введена возможность рассчитывать НДС «по отгрузке». Межведомственная рабочая группа по комплексной корректировке Налогового кодекса обсуждала различные варианты возможной отмены ограничений на вычет «входного» НДС.

В качестве отчетного периода по НДС планировалось определить квартал для всех субъектов хозяйствования.

Однако, по словам Селицкой, было принято решение сохранить порядок осуществление налоговых вычетов, и плательщики будут сами выбирать, за какой период отчитываться – за месяц или квартал.