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Ставки НДС в Беларуси в 2019-м изменять не будут
Ставки налога на добавленную стоимость сохранятся на действующем уровне.
Об этом завила замглавы МНС Элла Селицкая в ходе онлайн-конференции на сайте
Она добавила, что для ИП будет введена возможность рассчитывать НДС «по отгрузке». Межведомственная рабочая группа по комплексной корректировке Налогового кодекса обсуждала различные варианты возможной отмены ограничений на вычет «входного» НДС.
В качестве отчетного периода по НДС планировалось определить квартал для всех субъектов хозяйствования.
Однако, по словам Селицкой, было принято решение сохранить порядок осуществление налоговых вычетов, и плательщики будут сами выбирать, за какой период отчитываться – за месяц или квартал.
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Ставки налога на добавленную стоимость сохранятся на действующем уровне.
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