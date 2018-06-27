В связи с приближающимся государственным праздником – Днем независимости Республики Беларусь в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» и всех его структурных подразделениях, в том числе и Сморгонском бюро, будет проведено информационное мероприятие «Время дачных вопросов».

Мероприятие пройдет с 28 июня по 7 июля 2018 года.

Владельцы участков могут получить исчерпывающую информацию по вопросам застройки дачных участков и регистрации садовых домиков.

Председатели садоводческих товариществ смогут актуализировать имеющиеся списки членов товарищества, уточнить владельцев-неплательщиков членских взносов, выяснить иные актуальные вопросы.

Консультации можно получить по телефонам: 8(01592) 2-14-53, 3-22-26 либо при личном обращении по адресу: г. Сморгонь, ул. Гагарина, 9, каб. 206, 209.