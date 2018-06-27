​«Славянский базар в Витебске»: идут последние приготовления к концертам

Гостей «Славянского базара», как всегда, будут встречать в Национальном аэропорту или на железнодорожном вокзале. Десять дней остаётся до первых концертов Международного фестиваля искусств в Витебске.

В городе идут последние приготовления. Сегодня организаторы десятидневного праздника «сверили часы». Принять предстоит более пяти тысяч участников из 41-й страны. Впервые в конкурсах фестиваля будут представители Египта, Гвинеи, Великобритании и Канады. В составе жюри – знаменитый Робертино Лоретти, и Наталия Орейро. Лейтмотив – малая родина. Зрителям обещают и неожиданные сюрпризы.

Юрий Бондарь, министр культуры Беларуси: «Безусловно, это парад оркестров (оркестр Бреговича, Кустурицы, Олега Меньшикова), а также прекрасные вокальные номера, которые подарят нам деятели культуры из Украины».

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси: «Конечно, кое-что где-то надо дошлифовать, но в целом всё сделано. Необходимо больше растяжек, больше афиш, озеленения, но на это есть время».

Музыкальный форум официально открывается 12 июля, но до этого в Летнем амфитеатре уже состоятся первые концерты. Выступят Зара, Николай Басков, Хор Турецкого и Ирина Аллегрова. Всего в программе – два десятка концертов.