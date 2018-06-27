Последний самолет поднялся в небо из аэропорта Минск-1





28 июня из столичного аэропорта Минск-1 взлетел крайний, как говорят пилоты, самолет Ту-134 и отправился в Москву. Минский завод гражданской авиации № 407 окончательно закрывает старую взлетно-посадочную площадку на Минск-1.

Сносить аэропорт Минск-1 начали еще в 2015 году. На территории в 360 га появится общественно-деловой центр, входящий в состав многофункционального комплекса «Минск-Мир».

Сооружения бывшего аэропорта снесут. Однако здание старого аэровокзала оставят.

К 2020 году в районе ул. Аэродромной обещают построить одноименную станцию метро, которая в дальнейшем станет узловой с выходом на станцию 4-й ветки метрополитена «Проспект Мира».

Новый ангар авиаремонтного завода работает в Национальном аэропорту Минск. В нем одновременно смогут ремонтировать шесть воздушных судов типа Ту-134. Четыре самолета уже были обслужены здесь.