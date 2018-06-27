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Правительство повысило зарплату администрациям СЭЗ

28.06.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Оклады работников администраций свободных экономических зон повышаются в среднем на 120%, а глав администраций — на 290%.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56804.php

Правительство повысило зарплату администрациям СЭЗ

Постановление об изменении уровня оплаты труда работников администраций СЭЗ, которые приравнены к работникам бюджетных организаций, опубликовано сегодня на Национальном правовом портале.

Ранее тарифные ставки работников администраций не могли превышать тарифных ставок бюджетников на 70%.

Повышены также размеры премий для работников администраций СЭЗ. Теперь руководитель СЭЗ может направить на премирование средства, выделяемые из республиканского бюджета, в размере 50% (было 20%) суммы ставок (окладов) указанных работников и экономию по фонду оплаты их труда.

Постановление вступает в силу с 1 ноября 2018 года.

В настоящее время в Беларуси функционируют шесть свободных экономических зон: СЭЗ «Брест» (1996), СЭЗ «Гомель-Ратон» (1998), СЭЗ «Минск» (1998), СЭЗ «Витебск» (1999), СЭЗ «Могилев» (2002), СЭЗ «Гродноинвест» (2002).

По состоянию на 1 марта 2017 года в качестве резидентов СЭЗ зарегистрировано 410 компаний, на которых занято порядка 123,5 тыс человек.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Оклады работников администраций свободных экономических зон повышаются в среднем на 120%, а глав администраций — на 290%. Постановление об изменении уровня оплаты...
 
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