Перспективные научно-технические разработки представят на бирже деловых контактов в Пинске

Биржа деловых контактов "Перспективные научно-технические разработки и инновационное развитие регионов" пройдет в Пинске 29 июня на базе Полесского государственного университета, сообщил корреспонденту БЕЛТА проректор по научной работе вуза Николай Кручинский.



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"Биржа деловых контактов - ежегодное мероприятие Государственного комитета по науке и технологиям. В Пинске она проводится впервые. В отличие от других подобных мероприятий, работа биржи будет разделена на две секции - биотехнологии и инжинирия. Ученые нашего университета представят свои инновационные разработки и предложения в обоих направлениях", - отметил проректор ПолесГУ.

Свои научно-технические разработки также презентуют Брестский технический и Барановичский университеты, Витебские академия ветеринарной медицины и университет имени П.М. Машерова, РНПЦ детской хирургии, БелНИИТ "Транстехника", корпорация "Энергоресурс-Инвест", Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины.

В программе - выставка инновационных разработок, продукции, работ и услуг, презентации. Запланировано проведение деловых переговоров между создателями инноваций, их потенциальными потребителями, представителями банковских структур и органов местной власти

Организатором мероприятия выступает Государственный комитет по науке и технологиям в партнерстве с РУП "Центр научно-технической и деловой информации", ПолесГУ, технопарком "Полесье".

Кроме того, сегодня на базе Полесского госуниверситета пройдет республиканский научно-практический семинар по вопросам изобретательства, рационализаторства и инженерно-технического творчества. Цель мероприятия - обучение разработчиков научно-технической продукции современным методикам решения изобретательских и рационализаторских задач. Оба мероприятия направлены на повышение эффективности взаимодействия и налаживание взаимовыгодных экономических связей в регионах между научными, образовательными и производственными структурами, стимулирование инновационной активности организаций во всех отраслях.