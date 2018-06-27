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Временный упрощенный пропуск граждан Украины заработает с 1 июля на участке Пинского погранотряда

28.06.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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С 1 июля на участке Пинского пограничного отряда начнет действовать временный упрощенный пропуск граждан Украины для сбора дикоросов на белорусской территории. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

Временный упрощенный пропуск граждан Украины заработает с 1 июля на участке Пинского погранотряда

С этого времени открываются три места пропуска на направлениях украинских деревень Дроздынь, Березовое, Познань. Здесь воспользоваться особым порядком пересечения границы могут жители определенных межправительственным соглашением приграничных населенных пунктов Украины, которые следуют пешком или на велосипедах. Места пропуска будут функционировать с 1 июля по 10 августа с 6.00 до 22.00 и с 1 сентября по 15 ноября с 8.00 до 20.00. Однако возможно изменение сроков и времени, которое будет зависеть от погодных условий.

Совершеннолетним гражданам Украины для того, чтобы пересечь границу в указанных местах пропуска, необходимо иметь при себе: паспорт; справку из сельисполкома с фотографией - вклеенной и скрепленной подписью председателя сельсовета и печатью; пропуск, выданный органами пограничной службы Беларуси на право нахождения в пограничной полосе; именную квитанцию об оплате за посещение республиканского ландшафтного заказника "Ольманские болота".

Несовершеннолетние граждане Украины, сопровождаемые законными представителями или другими совершеннолетними лицами при наличии нотариально заверенного ходатайства, должны предъявить свидетельство о рождении и справку из сельского исполкома с фотографией - вклеенной и скрепленной подписью председателя сельсовета и печатью.

При этом несовершеннолетние граждане до 14 лет должны быть вписаны в пропуск на право въезда или входа в пограничную зону лица, с которым они следуют. Гражданам с 14 лет и старше уже необходимо иметь пропуск на право нахождения в пограничной полосе, выданный сотрудниками погранслужбы Беларуси, а также именную квитанцию, подтверждающую оплату за посещение заказника. Этот документ действителен в течение года.

 
 
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С 1 июля на участке Пинского пограничного отряда начнет действовать временный упрощенный пропуск граждан Украины для сбора дикоросов на белорусской территории....
 
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