Улицу 2-ую Белорусскую в Бресте заасфальтировали

Еще вчера здесь работала спецтехника дорожно-эксплуатационного предприятия, а уже сегодня новое покрытие «тестируют» автолюбители и жители микрорайона Дубровка.



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Улица 2-ая Белорусская находилась в списке улиц по обязательному асфальтированию дорог в этом году, наряду с другими «гравийками».



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Сегодня грейдеры равняют обочины и съезды для более удобного и комфортного передвижения участников дорожного движения.