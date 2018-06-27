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Улицу 2-ую Белорусскую в Бресте заасфальтировали
28.06.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Еще вчера здесь работала спецтехника дорожно-эксплуатационного предприятия, а уже сегодня новое покрытие «тестируют» автолюбители и жители микрорайона Дубровка.
Улица 2-ая Белорусская находилась в списке улиц по обязательному асфальтированию дорог в этом году, наряду с другими «гравийками».
Сегодня грейдеры равняют обочины и съезды для более удобного и комфортного передвижения участников дорожного движения.
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Еще вчера здесь работала спецтехника дорожно-эксплуатационного предприятия, а уже сегодня новое покрытие «тестируют» автолюбители и жители микрорайона...
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