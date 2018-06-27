Профессор Богдасаров: «Нужна ли нам еще одна АЭС»

Во Франции больше 75 процентов электроэнергии вырабатывается за счет работы атомных электростанций.



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К 2021 году эта страна полностью откажется от угля и тем самым значительно улучшит не только свою зеленую экономику, но и большой части Западной Европы. А улучшать там, как, впрочем, и в остальной части европейского континента, есть что: загрязнение окружающей среды в последние годы семимильными шагами атакует нас со всех сторон.



В одной из республиканских газет я недавно прочитал статью «Под крышкой термоса», в которой шла речь о глобальном потеплении в результате увеличения выбросов СО2 в нашу атмосферу. В комментарии к этой статье академик НАН РБ, доктор географических наук, профессор Владимир Логинов высказал свое мнение: «Следует трезво оценивать: как бы ни хотели, ветер на нашей территории сильнее дуть не начнет и солнечных дней больше не станет. Поэтому я и выступаю за строительство атомной электростанции. Она станет для нас альтернативным источником энергии и реально позволит снизить выбросы углекислого газа».



Я полностью согласен с выводами академика Логинова и поддерживаю его мнение о строительстве АЭС. Более того, я считаю, что нам надо построить в нашей стране еще одну атомную электростанцию. Например, в нашей Брестской области. Эта новая станция будет намного дешевле – опыт первой стоит больших денег, и этот опыт надо обязательно использовать. Всех сотрудников строящейся АЭС в Островце можно задействовать при строительстве АЭС в Брестской области. Тогда мы не только будем иметь дешевую электроэнергию, но значительно уменьшим выбросы углекислого газа, вредные для всех, и прежде всего для той среды, в которой живем и работаем.



АЭС, как известно, очевидная альтернатива углеводородной энергетике. И кто может помешать нам идти по этому прогрессивному пути и использовать бесценный опыт строительства нашей первой атомной электростанции?