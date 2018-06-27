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Профессор Богдасаров: «Нужна ли нам еще одна АЭС»
28.06.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
Во Франции больше 75 процентов электроэнергии вырабатывается за счет работы атомных электростанций.
К 2021 году эта страна полностью откажется от угля и тем самым значительно улучшит не только свою зеленую экономику, но и большой части Западной Европы. А улучшать там, как, впрочем, и в остальной части европейского континента, есть что: загрязнение окружающей среды в последние годы семимильными шагами атакует нас со всех сторон.
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Во Франции больше 75 процентов электроэнергии вырабатывается за счет работы атомных электростанций. К 2021 году эта страна полностью откажется от угля и тем самым...
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