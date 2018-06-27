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В Бресте легковушка врезалась в стелу на аллее городов-героев
28.06.2018 16:54 — Разное | Виртуальный Брест
На улице Московской в Бресте легковой автомобиль врезался в стелу, установленную на аллее городов-героев.
Видео и фото: Опасный Брест
Авария произошла днем 28 июня. На месте ДТП присутствовал автомобиль бригады скорой медпомощи, но информации о пострадавших пока не поступало.
Обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники ГАИ.
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На улице Московской в Бресте легковой автомобиль врезался в стелу, установленную на аллее городов-героев. Видео и фото: Опасный Брест Авария произошла днем 28...
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