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Колумбия и Сенегал сражаются за плей-офф. Онлайн матча
На данный момент известны 14 из 16 команд, попавших в плей-офф чемпионата мира по футболу. На два оставшихся места претендуют Япония, Колумбия и Сенегал.
Японцы играют сегодня с поляками, а вот Колумбия и Сенегал будут противостоять друг другу. На данный момент у африканской и азиатской команд по четыре очка, у южноамериканской — три. Поляки проиграли оба матча.
Сенегал устраиивает победа и ничья. Не исключен проход и в случае поражения, если японцы уступят полякам с бОльшим счетом. Колумбии нужна победа или ничья в случае проигрыша японцев.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча Колумбия — Сенегал.
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На данный момент известны 14 из 16 команд, попавших в плей-офф чемпионата мира по футболу. На два оставшихся места претендуют Япония, Колумбия и Сенегал.
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