29 июня в нашем районе пройдёт Единый день безопасности дорожного движения под девизом "Пристегнись к безопасности!", который направлен на пропаганду применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств. В этот день сотрудники Госавтоинспекции усилят контроль за использованием водителями

и пассажирами этих средств пассивной безопасности.

– Дорога ошибок не прощает. Тем более непростительно совершить ошибку ещё до начала движения, не пристегнув ремнями безопасности себя и пассажиров. Доказано, что ремень может спасти жизнь при любом виде столкновений, – подчеркнул старший госавтоинспектор отделения ГАИ РОВД В. А. Дядичкин. – Не стоит забывать и о том, что перевозка детей в легковом автомобиле должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребёнка. Только благодаря соблюдению этих нехитрых правил можно избежать серьёзных последствий.

