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Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь

28.06.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Программа праздничных мероприятий  3 июля

№ п/п Мероприятие Время проведения Место проведения
1. Возложение цветов к памятным местам города 10.20-11.00 памятник погибшим землякам, воинам освободителям, бюст И.И. Якубовскому, памятник погибшим сотрудникам, преподавателям и студентам академии, мемориал «Скорбящая мать»
2.  Праздничное шествие 11.00-11.30 пл. Центральная — амфитеатр
3. Праздничный концерт «Квітней, родная Беларусь!» 11.30-13.30 летний амфитеатр
4. -Работа сельских подворий;

— выставка-продажа изделий ДПИ;

 — игровая детская площадка;

-выставочная экспозиция «Этно деревня»;

— выставка достижений промышленного комплекса района

 10.00-18.00 ул. Студенческая

ул .Мичурина
5. Работа праздничных торговых рядов 10.00-20.00 ул. Студенческая
6. Акция «Подари новорожденному вышиванку» 09.00 родильное отделение УЗ «Горецкая ЦРБ»
7. Акции «За Беларусь!» «Дзень вышыванкі» 12.00-13.00 ул. Студенческая
8. Тематический показы: документальный фильм «Минск — моя столица»;

 — художественный фильм «Снайпер. Последний выстрел»

 12.00 кинотеатр «Крынща»
9. Работа спортивных площадок, военно-спортивное представление, выступление сотрудников РОЧС 14.00 стадион УО «БГСХА»
10. Детская концертная программа «Краіна майго дзяціства» 15.00-17.00 детский парк
11. Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ 15.00 конный манеж ул. Иванова, 7
12. Катание на лошадях. Фотосессия. 15.45 конный манеж ул. Иванова, 7
13. Эстрадный концерт «Са святам, Беларусь!» 16.00 -18.00 амфитеатр
14. Концертная программа «Табе спяваем, Беларусь!» народного академического хора «Спадчына» 18.00 -20.00 амфитеатр
15. Молодежная дискотека 20.00 -23.00 площадь ДК БГСХА
16. Республиканская акция «Споем гимн вместе!» 22.55-23.00 площадь ДК БГСХА
17. Праздничный фейерверк 23.00 площадь ДК БГСХА
 
Теги: Минск
 
 
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Программа праздничных мероприятий  3 июля № п/п Мероприятие Время проведения Место проведения 1. Возложение цветов к памятным местам города 10.20-11.00 памятник...
 
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