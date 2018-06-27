Программа праздничных мероприятий, посвященных Дню Независимости Республики Беларусь

|№ п/п
|Мероприятие
|Время проведения
|Место проведения
|1.
|Возложение цветов к памятным местам города
|10.20-11.00
|памятник погибшим землякам, воинам освободителям, бюст И.И. Якубовскому, памятник погибшим сотрудникам, преподавателям и студентам академии, мемориал «Скорбящая мать»
|2.
| Праздничное шествие
|11.00-11.30
|пл. Центральная — амфитеатр
|3.
|Праздничный концерт «Квітней, родная Беларусь!»
|11.30-13.30
|летний амфитеатр
|4.
|-Работа сельских подворий;
— выставка-продажа изделий ДПИ;
— игровая детская площадка;
-выставочная экспозиция «Этно деревня»;
— выставка достижений промышленного комплекса района
|10.00-18.00
|ул. Студенческая
ул .Мичурина
|5.
|Работа праздничных торговых рядов
|10.00-20.00
|ул. Студенческая
|6.
|Акция «Подари новорожденному вышиванку»
|09.00
|родильное отделение УЗ «Горецкая ЦРБ»
|7.
|Акции «За Беларусь!» «Дзень вышыванкі»
|12.00-13.00
|ул. Студенческая
|8.
|Тематический показы: документальный фильм «Минск — моя столица»;
— художественный фильм «Снайпер. Последний выстрел»
|12.00
|кинотеатр «Крынща»
|9.
|Работа спортивных площадок, военно-спортивное представление, выступление сотрудников РОЧС
|14.00
|стадион УО «БГСХА»
|10.
|Детская концертная программа «Краіна майго дзяціства»
|15.00-17.00
|детский парк
|11.
|Показательные выступления воспитанников отделения конного спорта ДЮСШ
|15.00
|конный манеж ул. Иванова, 7
|12.
|Катание на лошадях. Фотосессия.
|15.45
|конный манеж ул. Иванова, 7
|13.
|Эстрадный концерт «Са святам, Беларусь!»
|16.00 -18.00
|амфитеатр
|14.
|Концертная программа «Табе спяваем, Беларусь!» народного академического хора «Спадчына»
|18.00 -20.00
|амфитеатр
|15.
|Молодежная дискотека
|20.00 -23.00
|площадь ДК БГСХА
|16.
|Республиканская акция «Споем гимн вместе!»
|22.55-23.00
|площадь ДК БГСХА
|17.
|Праздничный фейерверк
|23.00
|площадь ДК БГСХА