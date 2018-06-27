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На Лоевщине прошло выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома

28.06.2018 — Разное | Лоевский край  
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Обеспечить безопасность — сохранить жизнь

На Лоевщине прошло выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома26 июня на выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома обсуждались итоги мониторинга проведения государственными органами, иными организациями Лоевского района работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, а также профилактике правонарушений среди подростков и реализации Декрета Президента Республики Беларусь №18. В работе заседания приняли участие заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов, председатель Лоевского райисполкома Вероника Байкова, члены комиссии по делам несовершеннолетних Лоевского райисполкома, руководители структурных подразделений, учреждений образования, культуры и здравоохранения, председатели сельисполкомов.
Владимир Александрович Привалов озвучил статистические данные по обсуждаемому вопросу. За первое полугодие в области совершено три суицида среди подростков: в Светлогорске, Гомеле и в Лоевском районе, предотвращено 19 подобных попыток. Поэтому всем субъектам профилактики следует не просто обратить внимание, а тщательно изучить этот вопрос и держать на постоянном контроле. Стоит обратить внимание на проблему возмещения обязанными лицами в полном объеме денежных средств государству, затраченных на содержание детей, и трудоустройство их в финансово стабильных предприятиях, на восстановление в родительских правах обязанных лиц, своевременное выявление подростков, употребляющих алкоголь. Необходимо также тщательно контролировать вопрос о занятости детей в летний период.
Заместитель председателя КДН Гомельского облисполкома Евгений Миткеич рассказал о работе, проводимой по профилактике суицидального поведения учащихся. Евгений Геннадьевич провел тщательный анализ деятельности всех учреждений образования и отметил, что в I первом квартале выявлены и поставлены на учет 23 ребенка, сняты 15 человек. Для исполнения требований Декрета Президента Республики Беларусь управление по труду, занятости и социальной защите должно оперативно оказывать помощь обязанным лицам в трудоустройстве, чтобы в полном объеме возмещать расходы по содержанию их детей в государственных учреждениях, проводить эффективные мероприятия по своевременному выявлению признаков социально опасного положения несовершеннолетних. Евгений Миткевич убежден, что трудовые коллективы играют решающую роль в соблюдении обязанными лицами трудовой дисциплины, становлении их на путь исправления. «Именно они должны первыми бить тревогу и сообщать в КДН или органы опеки о случаях нарушения трудовой дисциплины нерадивыми родителями — появления их в нетрезвом виде, систематических прогулах и т.п. По их инициативе на предприятиях и в организациях должны регулярно проводиться профилактические мероприятия по предотвращению негативных явлений. Только при тесном взаимодействии всех заинтересованных служб на местах будет обеспечено выполнение требований Декрета №18».
В ходе обсуждения данной темы было принято решение о совместной работе всех субъектов профилактики. Необходимо особое внимание уделить учащимся, находящимся в социально опасном положении, пересмотреть подход к «группе риска», куда зачастую попадают дети из благополучных семей, продумать направления работы, проблемные вопросы и провести семинар с классными руководителями. Перед руководством предприятий и учреждений поставлена задача проводить сельские сходы, организовывать встречи с родителями, приглашать врачей, специалистов. Необходимо разработать памятки о безопасности детей. Нельзя умалчивать проблемы — их нужно решать.
Подводя итоги, Вероника Анатольевна Байкова призвала присутствующих быть внимательнее к несовершеннолетним, ведь нет ничего дороже жизни. Нужно идти в каждый дом, знать обстановку во всех семьях, чтобы вовремя помочь, почувствовать детскую боль, предостеречь от необдуманных поступков. Случилось несчастье, и мы должны сделать правильные выводы, работу над ошибками. Чужих детей не бывает, и достучаться до сердечка маленького человека — первоочередная задача взрослых.
Наталья Апанасенко, «ЛК».

 
Теги: Гомель
 
 
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Обеспечить безопасность — сохранить жизнь 26 июня на выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома обсуждались итоги...
 
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