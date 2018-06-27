На Лоевщине прошло выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома

Обеспечить безопасность — сохранить жизнь

26 июня на выездном заседании комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облисполкома обсуждались итоги мониторинга проведения государственными органами, иными организациями Лоевского района работы по профилактике суицидального поведения несовершеннолетних, а также профилактике правонарушений среди подростков и реализации Декрета Президента Республики Беларусь №18. В работе заседания приняли участие заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов, председатель Лоевского райисполкома Вероника Байкова, члены комиссии по делам несовершеннолетних Лоевского райисполкома, руководители структурных подразделений, учреждений образования, культуры и здравоохранения, председатели сельисполкомов.

Владимир Александрович Привалов озвучил статистические данные по обсуждаемому вопросу. За первое полугодие в области совершено три суицида среди подростков: в Светлогорске, Гомеле и в Лоевском районе, предотвращено 19 подобных попыток. Поэтому всем субъектам профилактики следует не просто обратить внимание, а тщательно изучить этот вопрос и держать на постоянном контроле. Стоит обратить внимание на проблему возмещения обязанными лицами в полном объеме денежных средств государству, затраченных на содержание детей, и трудоустройство их в финансово стабильных предприятиях, на восстановление в родительских правах обязанных лиц, своевременное выявление подростков, употребляющих алкоголь. Необходимо также тщательно контролировать вопрос о занятости детей в летний период.

Заместитель председателя КДН Гомельского облисполкома Евгений Миткеич рассказал о работе, проводимой по профилактике суицидального поведения учащихся. Евгений Геннадьевич провел тщательный анализ деятельности всех учреждений образования и отметил, что в I первом квартале выявлены и поставлены на учет 23 ребенка, сняты 15 человек. Для исполнения требований Декрета Президента Республики Беларусь управление по труду, занятости и социальной защите должно оперативно оказывать помощь обязанным лицам в трудоустройстве, чтобы в полном объеме возмещать расходы по содержанию их детей в государственных учреждениях, проводить эффективные мероприятия по своевременному выявлению признаков социально опасного положения несовершеннолетних. Евгений Миткевич убежден, что трудовые коллективы играют решающую роль в соблюдении обязанными лицами трудовой дисциплины, становлении их на путь исправления. «Именно они должны первыми бить тревогу и сообщать в КДН или органы опеки о случаях нарушения трудовой дисциплины нерадивыми родителями — появления их в нетрезвом виде, систематических прогулах и т.п. По их инициативе на предприятиях и в организациях должны регулярно проводиться профилактические мероприятия по предотвращению негативных явлений. Только при тесном взаимодействии всех заинтересованных служб на местах будет обеспечено выполнение требований Декрета №18».

В ходе обсуждения данной темы было принято решение о совместной работе всех субъектов профилактики. Необходимо особое внимание уделить учащимся, находящимся в социально опасном положении, пересмотреть подход к «группе риска», куда зачастую попадают дети из благополучных семей, продумать направления работы, проблемные вопросы и провести семинар с классными руководителями. Перед руководством предприятий и учреждений поставлена задача проводить сельские сходы, организовывать встречи с родителями, приглашать врачей, специалистов. Необходимо разработать памятки о безопасности детей. Нельзя умалчивать проблемы — их нужно решать.

Подводя итоги, Вероника Анатольевна Байкова призвала присутствующих быть внимательнее к несовершеннолетним, ведь нет ничего дороже жизни. Нужно идти в каждый дом, знать обстановку во всех семьях, чтобы вовремя помочь, почувствовать детскую боль, предостеречь от необдуманных поступков. Случилось несчастье, и мы должны сделать правильные выводы, работу над ошибками. Чужих детей не бывает, и достучаться до сердечка маленького человека — первоочередная задача взрослых.

Наталья Апанасенко, «ЛК».