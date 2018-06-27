|
98-ю годовщину со дня образования отметил отдел внутренних дел Лоевского райисполкома
28.06.2018 — Разное | Лоевский край
С признательностью за службу
В тесном кругу коллег, друзей и представителей силового блока Лоевщины 98-ю годовщину со дня образования отметил отдел внутренних дел Лоевского райисполкома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С признательностью за службу В тесном кругу коллег, друзей и представителей силового блока Лоевщины 98-ю годовщину со дня образования отметил отдел...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)