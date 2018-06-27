С признательностью за службу

В тесном кругу коллег, друзей и представителей силового блока Лоевщины 98-ю годовщину со дня образования отметил отдел внутренних дел Лоевского райисполкома.

Много тёплых, сердечных слов было сказано в адрес работающих милиционеров, ветеранов службы, а также хранителей тыла стражей порядка — родных и близких им людей. Тесное взаимодействие и сплочённость в решении общих задач отличают сотрудников милиции, спасателей-пожарных, следственного отдела, пограничной комендатуры и военного комиссариата. Обмен памятными сувенирами был дополнен множеством пожеланий мира, спокойствия, благополучия, удачи, успехов во всех направлениях деятельности, высокого процента раскрытия преступлений и эффективности работы по предотвращению правонарушений. От руководства Лоевщины поздравила сотрудников отдела председатель районного Совета депутатов Ирина Пастухова. Ирина Николаевна и заместитель начальника УВД Виталий Котченко вручили Благодарственные письма работникам РОВД за профессионализм, усердие, преданное отношение к делу, отметили победы детей сотрудников в творческих конкурсах и вклад ветеранов службы в воспитание молодёжи.

В этот день также состоялся розыгрыш призов, учреждённых советом офицеров РОВД, победителям конкурса среди подписчиков газет «На страже» и «Лоеўскі край».

Разнообразием музыкальных номеров порадовали героев торжественного мероприятия и всех присутствующих преподаватели и учащиеся педколледжа.

Текст и фото

Людмилы Кравцовой, «ЛК».