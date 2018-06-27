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Расследование гибели Коржича завершено, мать с выводами не согласна

28.06.2018 17:09 — Разное | БДГ  
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Расследование уголовного дела о гибели Александра Коржича в Печах завершено и передано в прокуратуру.

По делу проводилось дополнительное расследование, мать солдата ознакомилась с заключением экспертизы эксгумации. Светлана Коржич заявила, что не согласна с такими результатами, и написала еще одно ходатайство.

«Результаты экспертизы точь-в-точь такие же, как были раньше, а те телесные повреждения, которые были на голове, лице, якобы возникли «в результате манипуляций с телом» уже после смерти. Так сами же ребята давали показания, что аккуратно сняли тело Саши, аккуратно положили», — цитирует слова Светланы Коржич TUT.BY.

Напомним, ранее сообщалось, что экспертиза не выявила на теле погибшего в Печах 21-летнего солдата-срочника Александра Коржича следов побоев, кроме странгуляционной борозды.

По делу проводили дополнительные следственные действия: в начале июня Светлана Коржич настояла на эксгумации, она не согласна с версией следствия, что солдата Коржича довели до самоубийства. Женщина настаивает: ее единственного сына убили.

Ранее, напомним, мама погибшего Александра заявляла, что за смерть сына она выставит Министерству обороны счет в 240 тысяч долларов.

Следственный комитет принял решение о передаче уголовного дела о гибели Александра Коржича прокурору для направления в суд, сообщает телеграм-канал ведомства.

Трагедия случилась 3 октября 2017 года в воинской части в Печах под Борисовом – там был найден повешенным 21-летний рядовой Коржич. Дело о его гибели президент Беларуси взял под личный контроль.

18 октября было возбуждено 8 уголовных дел в отношении семи сержантов и старшины роты, в которой служил Коржич, они были заключены под стражу. Позднее стало известно, что задержаны командир роты Коржича и его заместитель. Количество уголовных дел выросло до 13.

Расследовани едело продолжалось полгода. До настоящего времени рассматривались три версии случившегося: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство. Однако солдата нашли со связанными ногами и натянутой на голову майкой, что дает повод говорить об исключении двух первых версий. 

19 апреля Следственный комитет сообщил, что Александра Коржича довели до самоубийства сослуживцы. Трое сержантов признаны обвиняемыми, вину они признали частично. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 455 «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия — доведение до самоубийства».

 
 
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Расследование уголовного дела о гибели Александра Коржича в Печах завершено и передано в прокуратуру.
 
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