Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA серии «Премьер» в Истбурне с призовым фондом 852 564 доллара.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В четвертьфинальном поединке Арина Соболенко (№ 45 рейтинга WTA) в трех сетах одолела 7-ю ракетку мира чешку Каролину Плишкову — 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

После сегодняшней победы в карьере Арины Соболенко есть уже пять выигрышей над соперницами из топ-20 мирового рейтинга. Причем четыре из них добыты в нынешнем сезоне.

Кроме того, Арина Соболенко впервые в карьере добралась до полуфинала турнира серии «Премьер».

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