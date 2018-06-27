В день открытия фирменного магазина в Пинске CONTE подарит скидку 15% всем покупателям!

Новый фирменный магазин CONTE откроет свои двери завтра в Пинске по адресу: улица Ленина, 21.

Широкий ассортимент, разнообразие цветов и моделей, а также демократичные цены в сочетании с высоким качеством продукции делают фирменный магазин Conte отличным выбором как для семейных покупок, так и для индивидуального шопинга.

Фирменный магазин Conte – это пространство для тех, кто одевается в соответствии с тенденциями, ценит комфорт и высокое качество.

Торговая марка Conte elegant – это изысканные коллекции, с помощью которых женщина обретает свой неповторимый стиль. В ассортименте представлены чулочно-носочные изделия, джинсы и леггинсы, одежда, а также нижнее белье и купальники.

Специально для мужчин разработана линия Diwari, которая составляет основу мужского гардероба.

Торговая марка Conte-kids – это детские носочки с яркими принтами, веселые колготки, леггинсы и джеггинсы для девочек и мальчиков, а также коллекция купальников для девочек.