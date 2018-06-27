﻿ В день открытия фирменного магазина в Пинске CONTE подарит скидку 15% всем покупателям!. 21.by
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В день открытия фирменного магазина в Пинске CONTE подарит скидку 15% всем покупателям!

28.06.2018 — Разное | Полесская правда  
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В день открытия фирменного магазина в Пинске CONTE подарит скидку 15% всем покупателям!Новый фирменный магазин CONTE откроет свои двери завтра в Пинске по адресу: улица  Ленина, 21.

Широкий ассортимент, разнообразие цветов и моделей, а также демократичные цены в сочетании с высоким качеством продукции делают фирменный магазин Conte отличным выбором как для семейных покупок, так и для индивидуального шопинга.

Фирменный магазин Conte – это пространство для тех, кто одевается в соответствии с тенденциями, ценит комфорт и высокое качество.

Торговая  марка   Conte  elegant – это изысканные коллекции, с помощью которых  женщина  обретает  свой  неповторимый  стиль.  В ассортименте представлены чулочно-носочные изделия, джинсы и леггинсы, одежда, а также нижнее белье и купальники.

Специально для мужчин разработана линия Diwari, которая составляет основу мужского гардероба.

Торговая  марка Conte-kids  –  это детские носочки с яркими принтами, веселые  колготки,  леггинсы  и  джеггинсы  для девочек и мальчиков, а также коллекция купальников для девочек.

 
 
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