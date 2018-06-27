Кулинарный практикум: дух Италии в каждом кусочке

Известно, что пицца пришла к нам из Италии, но приобрела популярность по всему миру просто со скоростью света. И пусть некоторые рецепты сейчас далеки от оригинала, это все равно пицца – интернациональное блюдо, завоевавшее сердца миллионов людей и прочно вошедшее в нашу жизнь.

Пицца «Гавайская» (550 г – 7,14 руб.) пополнит ваше аппетитное многообразие рецептов.

Основу для пиццы смажьте томатной смесью. Куриную грудку отварите, охладите, нарежьте соломкой и равномерно распределите от центра к краям пиццы. Затем посыпьте консервированной кукурузой, выложите нарезанный кубиками консервированный ананас, добавьте болгарский перец, порезанный соломкой.

Сверху посыпьте натертым твердым сыром «Сливочный» или сыром «Моцарелла» (по желанию).

Выпекайте в духовке при температуре 350 градусов 8 минут.

Приятного аппетита!

Ирина СЛАВИНА.