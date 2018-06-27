Персть Сфорца. Глава Х

Продолжение. Начало в №№7, 11, 15, 21, 24, 28, 31, 34, 38, 42.

Глава X.

За две недели недомогания королева Польская ни разу не вышла из своих покоев на террасу, не спустилась в патио, где все еще в обрамлении ноябрьского лиственного золота пышно цвели агератум, рододендроны и астры, богатством красок напоминавшие ей радугу. Радуга… Божьи райские врата, столько раз виденные Боной в жизни… Самая яркая и совершенная двойная небесная арка явилась ей над покатой горой, позже названной в ее честь, в местечке Кременце, что на южной Волыни*. Как и множество других городов на этих землях, он получил свою вторую жизнь ее заботами и трудами.

А тогда они приехали в эти восхитительные места с королем Сигизмундом Старым (так за глаза звала его не только вся польская шляхта, но и она, Бона) и с малолетним наследником престола. Только что прошел грозовой ливень, и умытая природа сияла.

– Смотри, моя ясная пани, какая великая гора! Хочешь, я прикажу воздвигнуть на ней дворец в твою честь и храм Божий, как в Вавеле? Зови своих друзей-архитекторов из Флоренции или Венеции! – воскликнул ее очарованный супруг.

– А зимой вели всем кататься с этой горы на санях! – тут же присоединил к отцовскому басу свой тонкий голосок Сигизмунд Август.

– Костел лучше построить у подножия горы: не всякий конный, а тем более пеший взберется по этим склонам, – ответила Бона мужу.

И тотчас, словно в подтверждение ее слов, над горой опрокинулась огромная семицветная дуга, а внутри ее, словно двойные ворота, зажглась другая.

– Смотрите, Ваше Величество, это добрый знак! Сам Господь одобряет строительство замка на горе!

Замок этот, как и десятки других, был построен и украсил собой Кременец, а потом по ее приказу был оборудован и санный спуск. Чьи только нарядные санки ни скользили по склону, унося веселых седоков в безграничные заснеженные просторы!

Продолжение читайте в выпуске газеты за 27 июня.

Эмилия НОВГОРОДЦЕВА.