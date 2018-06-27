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Персть Сфорца. Глава Х
28.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Продолжение. Начало в №№7, 11, 15, 21, 24, 28, 31, 34, 38, 42.
Глава X.
За две недели недомогания королева Польская ни разу не вышла из своих покоев на террасу, не спустилась в патио, где все еще в обрамлении ноябрьского лиственного золота пышно цвели агератум, рододендроны и астры, богатством красок напоминавшие ей радугу. Радуга… Божьи райские врата, столько раз виденные Боной в жизни… Самая яркая и совершенная двойная небесная арка явилась ей над покатой горой, позже названной в ее честь, в местечке Кременце, что на южной Волыни*. Как и множество других городов на этих землях, он получил свою вторую жизнь ее заботами и трудами.
А тогда они приехали в эти восхитительные места с королем Сигизмундом Старым (так за глаза звала его не только вся польская шляхта, но и она, Бона) и с малолетним наследником престола. Только что прошел грозовой ливень, и умытая природа сияла.
– Смотри, моя ясная пани, какая великая гора! Хочешь, я прикажу воздвигнуть на ней дворец в твою честь и храм Божий, как в Вавеле? Зови своих друзей-архитекторов из Флоренции или Венеции! – воскликнул ее очарованный супруг.
– А зимой вели всем кататься с этой горы на санях! – тут же присоединил к отцовскому басу свой тонкий голосок Сигизмунд Август.
– Костел лучше построить у подножия горы: не всякий конный, а тем более пеший взберется по этим склонам, – ответила Бона мужу.
И тотчас, словно в подтверждение ее слов, над горой опрокинулась огромная семицветная дуга, а внутри ее, словно двойные ворота, зажглась другая.
– Смотрите, Ваше Величество, это добрый знак! Сам Господь одобряет строительство замка на горе!
Замок этот, как и десятки других, был построен и украсил собой Кременец, а потом по ее приказу был оборудован и санный спуск. Чьи только нарядные санки ни скользили по склону, унося веселых седоков в безграничные заснеженные просторы!
Продолжение читайте в выпуске газеты за 27 июня.
Эмилия НОВГОРОДЦЕВА.
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Продолжение почти невероятного правдивого повествования Эмилии НОВГОРОДЦЕВОЙ.
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