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Прошедшая неделя в событиях
28.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)
Людмила Сосинович, индивидуальный предприниматель.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ:
1. Принимали у себя паломников, которые идут 16 дней в Будслав. В первых числах июля там будут проходить торжества, посвященные чудотворной иконе Матери Божьей Будславской. Получится ли у меня поехать, еще не знаю, но очень хотелось прикоснуться к этому событию хоть каким-то способом.
2. Встретилась с родными, которые живут в другой области. Вот бы видеться чаще!
3. Понедельник полностью посвятила прогулке по городу, вещь простая, но такая приятная!
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ:
1. Весь год хотела поехать на военно-историческую реконструкцию начала войны в Брест-скую крепость, а когда наступило 22 июня, не позволили обстоятельства.
2. В магазинах обращаю внимание на то, что люди стали покупать много алкоголя, причем даже в будние дни. Вроде должно быть все равно, но как-то грустно на это смотреть…
3. Пока не спланировала отпуск.
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Людмила Сосинович, индивидуальный предприниматель.
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