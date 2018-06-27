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Прошедшая неделя в событиях

28.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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Людмила Сосинович, индивидуальный предприниматель.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ:

1. Принимали у себя паломников, которые идут 16 дней в Будслав. В первых числах июля там будут проходить торжества, посвященные чудотворной  иконе Матери Божьей Будславской. Получится ли у меня поехать, еще не знаю, но очень хотелось  прикоснуться к этому событию хоть каким-то способом.

2. Встретилась с родными, которые живут в другой области. Вот бы видеться чаще!

3. Понедельник полностью посвятила прогулке по городу, вещь простая, но такая приятная!

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ:

1. Весь год хотела поехать на военно-историческую реконструкцию начала войны в Брест-скую крепость, а когда наступило 22 июня, не позволили обстоятельства.

2. В магазинах обращаю внимание на то, что люди стали покупать много алкоголя, причем даже в будние дни. Вроде должно быть все равно, но как-то грустно на это смотреть…

3. Пока не спланировала отпуск.

 
Теги: Брест
 
 
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Людмила Сосинович, индивидуальный предприниматель.
 
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