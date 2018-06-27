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Город воспоминаний. И снова «Победа»

28.06.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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В начале мая у нас уже был выпуск, посвященный сигневичскому колхозу «Победа».

В этот раз поделилась с нами фотографией из своего семейного архива жительница агрогородка Сигневичи, в прошлом работник этой самой «Победы», Анна Антоновна Кульгавеня (на снимке – крайняя слева), запечатленная вместе со своими коллегами по хозяйству.

Итак, вторая слева – Нина Болеславовна Чиж, и далее – Анна Леонтьевна Романова, Вера Сергеевна Василевская, Надежда Владимировна Мергес, Анна Мартыновна Гуник, Евгения Александровна Павловская. Снимок примерно 1968 года.

Продолжение следует.

 
 
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В начале мая у нас уже был выпуск, посвященный сигневичскому колхозу «Победа». На этот раз снимок, сделанный примерно в 1968 году.
 
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