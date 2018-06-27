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На должность генерального директора хоккейного клуба «Неман» назначен уроженец Волковыска

28.06.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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На должность генерального директора хоккейного клуба «Неман» назначен уроженец Волковыска

26 июня новоиспеченный руководитель государственного учреждения «Гродненский хоккейный клуб «Неман» Сергей Ковальчук был представлен своему коллективу, в котором так же произошли изменения.

С целью объединения усилий по развитию хоккея с шайбой на взрослом и юношеском уровне, совершенствования вертикали управления данным видом спорта в Гродно, с июня 2018 года центр олимпийского резерва по хоккею с шайбой и прославленный хоккейный клуб «Неман» объединены в одну организацию, сообщает сайт Облспорткомитета.

Сергею Владимировичу представлена возможность проявить свои профессиональные и управленческие качества на новом для себя поприще. Ранее он занимал различные должности в структуре аппарата исполнительной вертикали г. Гродно и Гродненской области, так же работал в Ленинском районном и Гродненском городском комитетах общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», после окончания высшего учебного заведения начинал трудовую карьеру учителем французского языка средней общеобразовательной школы № 6 г. Волковыска.

С 2013 года и по настоящее время был помощником заместителя председателя Гродненского областного исполнительного комитета В.А. Лисковича, курирующего вопросы развития социальной сферы, в том числе и спорта.

Имеет высшее педагогическое образование. В 2003 году окончил учреждение образования «Белорусский государственный университет имени М.Танка», в 2008 году – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

Владеет французским языком. Женат.

 
Теги: Гродно
 
 
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26 июня новоиспеченный руководитель государственного учреждения «Гродненский хоккейный клуб «Неман» Сергей Ковальчук был...
 
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Хойницкiя навiны
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Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
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Светлы шлях
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