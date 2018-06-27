Бюро Mansory принарядило в карбон и добавило мощности Range Rover Velar

Стильный британский SUV некоторым может показаться недостаточно эффектным, но в ателье Mansory уже позаботились о том, чтобы сделать внешность Range Rover Velar еще более яркой.





Немецкая фирма не чурается китча, поэтому программа оптимизации для Velar включает множество деталей из углепластика. Это, в частности, новый капот с вентиляционными прорезями, корпуса наружных зеркал, накладки на пороги, спойлер на кромке крыши и элемент диффузора сзади. Для кроссовера предусмотрены также кованые колесные диски диаметром 22 и 23 дюйма.

В тюнинг-кит входит также и переоформление интерьера Velar. Клиентам немцы предлагают собственный вариант кожаной отделки, алюминиевые накладки на педалях, оригинальные коврики и подсветку дверных порогов.





Тем, кому мощность стандартных двигателей Velar кажется недостаточной ( у топ-версии это трехлитровый компрессорный V6 с отдачей 380 лошадиных сил), в Mansory предлагают новый блок управления и спортивную выпускную систему из нержавеющей стали. Об основательной доработке моторов речи не идет, но в любом случае речь идет о дополнительных 45 «лошадках».





В самой Land Rover тем временем полным ходом идут доводочные испытания «заряженной» модификации Range Rover Velar, которая получит приставку SVR в обозначении, а под капот — пятилитровый V8 мощностью 575 лошадиных сил.