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Шесть лет колонии: прокурор запросил тюремный срок для Кныровича

28.06.2018 17:26 — Разное | БДГ  
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Прокурор запросил для бизнесмена и блогера, директора и соучредителя ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Кроме того, по мнению гособвинителя Александру Кныровичу необходимо на 5 лет запретить занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Прокурор предложил признать Александра Кныровича виновным в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, а также даче взятки, в том числе повторно.

По данным следствия, Александр Кнырович уклонился от уплаты налогов на сумму около 3,4 млн рублей. Для совершения преступных действий в России была создана подконтрольная структура, которая выступала посредником между поставщиком и покупателем.

Вместе с бизнесменом обвиняемыми по делу проходят несколько сотрудников ООО «СарматТермо-Инжиниринг». Для них гособвинитель запросил сроки от трех до четырех лет исправительной колонии в условиях усиленного режима, передает БелТА.

Кнырович признает свою вину частично. На суде бизнесмен говорил, что не имел намерения уклоняться от уплаты налогов. Он также не согласен с расчетами следователей. По обвинению в даче взяток он знал о такой практике в компании, но не вникал в суть, пишут Naviny.by.

После задержания Кныровича КГБ отрапортовал, что "вскрыта, задокументирована и пресечена" противоправная деятельность должностных лиц коммерческих структур, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для государственных нужд по завышенной стоимости. Позже задержание прокомментировал сам Александр Лукашенко. "На нем клейма ставить негде, вместе с тем десятком, кого арестовали. И при том он мне положил документ, мне докладывался ранее этот вопрос, по ЖКХ, он был на контроле. И я поручил без всяких отсрочек, всякой боязни раскрутить эти вопросы. Как окунулись - послушайте, там сотни тысяч долларов вертятся, обнаружили все эти темные бухгалтерии у него", - заявил Лукашенко. 

 
 
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Прокурор запросил для бизнесмена и блогера, директора и соучредителя ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича 6 лет колонии усиленного режима с...
 
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