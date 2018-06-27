Шесть лет колонии: прокурор запросил тюремный срок для Кныровича

Прокурор запросил для бизнесмена и блогера, директора и соучредителя ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича 6 лет колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Кроме того, по мнению гособвинителя Александру Кныровичу необходимо на 5 лет запретить занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей. Прокурор предложил признать Александра Кныровича виновным в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, а также даче взятки, в том числе повторно.

По данным следствия, Александр Кнырович уклонился от уплаты налогов на сумму около 3,4 млн рублей. Для совершения преступных действий в России была создана подконтрольная структура, которая выступала посредником между поставщиком и покупателем.

Вместе с бизнесменом обвиняемыми по делу проходят несколько сотрудников ООО «СарматТермо-Инжиниринг». Для них гособвинитель запросил сроки от трех до четырех лет исправительной колонии в условиях усиленного режима, передает БелТА.

Кнырович признает свою вину частично. На суде бизнесмен говорил, что не имел намерения уклоняться от уплаты налогов. Он также не согласен с расчетами следователей. По обвинению в даче взяток он знал о такой практике в компании, но не вникал в суть, пишут Naviny.by.