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Спортивная пенсия. Домрачева и Бьорндален отправились на море
Новости Беларуси. Биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отправились на море.
Кадры с отдыха Дарья опубликовала на странице в Instagram.
Дарья Домрачева:
Пост спортсменка сопроводила двумя снимками. На одном фото счастливая пара улыбается, а на одном – Дарья прыгает на пляже.
Пара стала чаще делиться кадрами из личной жизни. Например, фото с
Напомним, что на нынешней неделе стало известно, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева
Супруг Дарьи – Уле-Эйнар Бьорндален – позже признался, что они пока не определились, чем будут заниматься в будущем. Пока в планах пары – отдых.
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Новости Беларуси. Биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отправились на море. Кадры с отдыха Дарья опубликовала на странице в Instagram. Дарья...
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