ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортивная пенсия. Домрачева и Бьорндален отправились на море

28.06.2018 17:26 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отправились на море.

Кадры с отдыха Дарья опубликовала на странице в Instagram.

Дарья Домрачева:
Решили отметить нашу спортивную пенсию одним днем на море.

Пост спортсменка сопроводила двумя снимками. На одном фото счастливая пара улыбается, а на одном – Дарья прыгает на пляже.

Спортивная пенсия. Домрачева и Бьорндален отправились на море
Фото: instagram.com/dadofun

Пара стала чаще делиться кадрами из личной жизни. Например, фото с прощальной вечеринки легендарного норвежского биатлониста.

Губерниев показал «танец любви» Домрачевой и Бьорндалена (читать далее). 

Напомним, что на нынешней неделе стало известно, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру. Биатлонистка рассказала об этом в ходе пресс-конференции.

Супруг Дарьи – Уле-Эйнар Бьорндален – позже признался, что они пока не определились, чем будут заниматься в будущем. Пока в планах пары – отдых.

Мне будет скучно смотреть биатлон без Дарьи: Бьорндален прокомментировал завершение карьеры Домрачевой 

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отправились на море. Кадры с отдыха Дарья опубликовала на странице в Instagram. Дарья...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент и экс-президент Австрии прибыли в Беларусь для участия в мероприятиях памяти жертв нацизма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика