Спортивная пенсия. Домрачева и Бьорндален отправились на море

Новости Беларуси. Биатлонисты Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален отправились на море.

Кадры с отдыха Дарья опубликовала на странице в Instagram.

Дарья Домрачева:

Решили отметить нашу спортивную пенсию одним днем на море.

Пост спортсменка сопроводила двумя снимками. На одном фото счастливая пара улыбается, а на одном – Дарья прыгает на пляже.



Фото: instagram.com/dadofun

Пара стала чаще делиться кадрами из личной жизни. Например, фото с прощальной вечеринки легендарного норвежского биатлониста.

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Напомним, что на нынешней неделе стало известно, что четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру . Биатлонистка рассказала об этом в ходе пресс-конференции.

Супруг Дарьи – Уле-Эйнар Бьорндален – позже признался, что они пока не определились, чем будут заниматься в будущем. Пока в планах пары – отдых.