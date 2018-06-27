Во время учений у берегов Норвегии на борту фрегата взорвался снаряд: видеофакт

Новости Норвегии. ЧП произошло у берегов Норвегии во время учений немецких военно-морских сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за технического сбоя взорвалась ракета, которую хотели пустить с фрегата «Саксония». Корабль получил серьезные повреждения. По прибытию в порт специалисты оценят материальный ущерб.





Не обошлось без пострадавших. Двое военных были травмированы, медицинскую помощь им оказали на месте. Стоит отметить, что перед запуском снаряд прошел техническую проверку, и эксперты оценили его состояние как идеальное.