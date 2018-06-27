Напротив здания МВД активисты провели акцию в поддержку ЛГБТ

Театральная лаборатория Fortinbras при Белорусском Свободном театре установила у статуи городового клумбу с цветами, покрашенными в цвета радужного флага. Прямо на тротуаре нарисовали следы, которые ведут в сторону здания министерства, пишет «Радио Свобода».

«Мы призываем МВД переступить через предрассудки и защищать права ЛГБТ-граждан, которые не нарушают закон и уплачивают налоги, благодаря которым министерство и существует», — сказали участники акции.

Трех частников акции задержали и повезли в РУВД Московского района. Своих имен они не назвали.

Фото: Радыё Свабода