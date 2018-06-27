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Дефицит на кадры растет. В Беларуси не хватает уже 76 тысяч работников

28.06.2018 17:29 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси, по оперативным данным, открыто около 76 тысяч вакансий. Об этом сообщила в эфире «Беларусь 1» министр труда и соцзащиты Ирина Костевич. По ее словам, «наниматели ждут рабочую силу, и прежде всего — квалифицированную».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет. Так, на начало июня в стране было 69,9 тысячи предложений от нанимателей. Это на 4,2 тысячи больше, чем на начало мая. То есть с начала июня число вакансий выросло больше чем на 6 тысяч. 

Для сравнения: на начало этого года в Беларуси насчитывалось 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.

Ранее Ирина Костевич отмечала, что главная проблема на рынке труда в Беларуси связана с дисбалансом спроса и предложения.

— Наниматель ждет квалифицированных, с опытом работы кадров. Те, кто сегодня обращается в службу занятости, — как правило, люди, которые долго не работали, утратили квалификацию или переоценивают свой потенциал. В этих условиях придется работать, удовлетворяя, с одной стороны, нанимателя, а с другой, снимая напряженность на рынке труда и обеспечивая максимальное трудоустройство наших граждан. Это главная задача декрета № 1 «О содействии занятости», — говорила Ирина Костевич.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня составил 0,5%. Выше всего этот показатель в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 0,6%. В Гродненской области он составляет 0,55%, в Минской области — 0,4%, а в Минске — 0,2%.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси сокращается фактическая безработица - до 260 тысяч человек в 2017-м году.
 
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