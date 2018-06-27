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Дефицит на кадры растет. В Беларуси не хватает уже 76 тысяч работников
В Беларуси, по оперативным данным, открыто около 76 тысяч вакансий. Об этом сообщила в эфире
Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет. Так, на начало
Для сравнения: на начало этого года в Беларуси насчитывалось 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.
Ранее Ирина Костевич
— Наниматель ждет квалифицированных, с опытом работы кадров. Те, кто сегодня обращается в службу занятости, — как правило, люди, которые долго не работали, утратили квалификацию или переоценивают свой потенциал. В этих условиях придется работать, удовлетворяя, с одной стороны, нанимателя, а с другой, снимая напряженность на рынке труда и обеспечивая максимальное трудоустройство наших граждан. Это главная задача декрета № 1 «О содействии занятости», — говорила Ирина Костевич.
Уровень зарегистрированной безработицы на 1 июня составил 0,5%. Выше всего этот показатель в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях — 0,6%. В Гродненской области он составляет 0,55%, в Минской области — 0,4%, а в Минске — 0,2%.
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В Беларуси сокращается фактическая безработица - до 260 тысяч человек в 2017-м году.
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