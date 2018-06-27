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На Чечерщине от ожогов пострадали четверо ребятишек

28.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк  
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«Уж сколько раз твердили миру», – эти слова из басни Ивана Андреевича Крылова вполне можно отнести и к проблеме наших дней – детскому травматизму.
На Чечерщине от ожогов пострадали четверо ребятишек
Тема ожогов у маленьких ребятишек и мер по недопущению такой беды на страницах районной газеты звучала неоднократно. О травматизме не устают напоминать спасатели и медработники. Но, к сожалению, печальные случаи имеют место быть.
Недавняя крайне болезненная ситуация – маленький ребенок ошпарился кипятком. Но мать не поспешила своевременно обратиться к врачу. Тревогу забила только тогда, когда у ребенка поднялась высокая температура. Что в итоге? Малыш будет дольше страдать от боли, врачам труднее проводить лечение, ведь драгоценное время упущено, процесс выздоровления будет не таким скорым как хотелось… А все потому, что во-первых «сработала» банальная невнимательность и ребенок обжегся, во вторых взрослый человек понадеялся на собственные силы и весьма спорные навыки. Ребенку больно и на коже возможно останутся следы материнской халатности.
– Особенности детской анатомии и физиологии таковы, что кожа у них тоньше и нежнее, чем у нас, взрослых, имеет развитую кровеносную сеть и, следовательно, обладает большей теплопроводностью. Это способствует тому, что даже поверхностное поражение кожи ребенка приводит к глубокому ожогу, – предупреждает заведующий хирургическим отделением райбольницы Николай Малолетников. – И в целом, такие травмы у детей протекают тяжелее, поскольку быстрее наступают расстройства кровообращения, обмена, функционирования жизненно важных органов и систем. Ожоги кипятком чаще всего случаются в ванной и на кухне. Поэтому плотно закрывайте эти помещения, используя недоступные детям задвижки. Если необходимо переносить в своих руках что-либо горячее из одного помещения в другое, ребенок не должен быть рядом, тем более не надо его нести на своих руках. Нельзя употреблять родителям что-либо горячее, сидя за столом, если малыш находится на ваших коленях. Вы можете нечаянно расплескать горячую жидкость. Кастрюли и сковороды должны быть размещены на задних горелках плиты. Глянцевая скатерть очень просто съезжает с поверхности стола, если ее хорошенько потянуть. Поэтому лучше приобретите специальные не скользкие подставки под тарелки, или же салфетки, края которых не свисают со стола. Высокую опасность в себе таит электрочайник, особенно тот, который только что закипел. Если вы уверены, что сам прибор расположен вне досягаемости ребенка, все же проверьте расположение его шнура – не сможет ли малыш потянуть за него и опрокинуть на себя чайник?
Учите детей тому, что на кухне играть нельзя – это место для приготовления и употребления пищи, и точка. И никогда не оставляйте кроху без надзора в этой комнате.

 
 
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«Уж сколько раз твердили миру», – эти слова из басни Ивана Андреевича Крылова вполне можно отнести и к проблеме наших дней – детскому травматизму. Тема ожогов у...
 
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