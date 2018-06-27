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Чечерская прокуратура о превышении полномочий и даче взятки

28.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк  
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Коррупция – одна из наиболее опасных для общества форм преступлений. Она нарушает законные права и интересы граждан, резко снижает уровень доверия ко всем структурам общества.
Чечерская прокуратура о превышении полномочий и даче взятки
Заместитель прокурора Чечерского района Евгения Марковец отмечает, что для государства любое использование служебного положения в своих интересах – это коррупционное преступление либо правонарушение. Будь то поездка на служебной машине в личных целях, присваивание госимущества или принятие взятки. В последнем случае не имеет значения и то, должен ли был тот, кто принял взятку, сделать что-то в интересах дающего или он выходит за пределы своих полномочий, делая это. Уголовная ответственность предусмотрена и за то, и за другое.
В прокуратуре напомнили: за получение взятки предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Если же это совершено повторно либо группой лиц – до десяти лет также с конфискацией.
Даже если лицо совершает действия только в своих интересах, это также может повлечь уголовную ответственность. Например, если из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом были подделаны документы или в них внесены заведомо ложные сведения – за это можно поплатиться
двумя годами свободы.
Несмотря на тяжесть наказания на Чечерщине до настоящего времени продолжает выявляться коррупция во многих сферах – от образования до сельского хозяйства. Но пора задуматься и сделать правильный вывод – стоит ли кратковременная незначительная выгода того, чтобы на длительное время оказаться в местах не столь отдаленных!?

 
 
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Коррупция – одна из наиболее опасных для общества форм преступлений. Она нарушает законные права и интересы граждан, резко снижает уровень доверия ко всем...
 
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