Чечерская прокуратура о превышении полномочий и даче взятки

Коррупция – одна из наиболее опасных для общества форм преступлений. Она нарушает законные права и интересы граждан, резко снижает уровень доверия ко всем структурам общества.



Заместитель прокурора Чечерского района Евгения Марковец отмечает, что для государства любое использование служебного положения в своих интересах – это коррупционное преступление либо правонарушение. Будь то поездка на служебной машине в личных целях, присваивание госимущества или принятие взятки. В последнем случае не имеет значения и то, должен ли был тот, кто принял взятку, сделать что-то в интересах дающего или он выходит за пределы своих полномочий, делая это. Уголовная ответственность предусмотрена и за то, и за другое.

В прокуратуре напомнили: за получение взятки предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. Если же это совершено повторно либо группой лиц – до десяти лет также с конфискацией.

Даже если лицо совершает действия только в своих интересах, это также может повлечь уголовную ответственность. Например, если из корыстной или иной личной заинтересованности должностным лицом были подделаны документы или в них внесены заведомо ложные сведения – за это можно поплатиться

двумя годами свободы.

Несмотря на тяжесть наказания на Чечерщине до настоящего времени продолжает выявляться коррупция во многих сферах – от образования до сельского хозяйства. Но пора задуматься и сделать правильный вывод – стоит ли кратковременная незначительная выгода того, чтобы на длительное время оказаться в местах не столь отдаленных!?

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