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Чечерская прокуратура о превышении полномочий и даче взятки
28.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк
Коррупция – одна из наиболее опасных для общества форм преступлений. Она нарушает законные права и интересы граждан, резко снижает уровень доверия ко всем структурам общества.
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Коррупция – одна из наиболее опасных для общества форм преступлений. Она нарушает законные права и интересы граждан, резко снижает уровень доверия ко всем...
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