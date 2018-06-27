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Молодая чечерянка попала под суд за наркотики

28.06.2018 — Разное | Чачэрскi веснiк  
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Каждому родителю хочется уберечь своего ребенка и защитить его от всевозможных опасностей. Но далеко не все знают, что одна из таковых может подстерегать буквально за порогом.
Молодая чечерянка попала под суд за наркотики
На Чечерщине, к сожалению, полностью не истреблены места произрастания дикорастущей конопли. То и дело, правоохранители выявляют злачные территории ее посевов. Кто-то из детей, увидев характерные резные листья, может из интереса сорвать их и, возможно, впоследствии употребить одурманившее зелье.
Однако закон очень сурово относится к таким поступкам – признавая их незаконным оборотом наркотических средств вне зависимости от того, просто ребенок сорвал листья или их употребил. Причем уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14 лет и предусматривает до пяти лет лишения свободы. А это значит, что подросток может потерять лучшие годы жизни из-за одного проступка, от которого его, увы, вовремя не уберегли те, кто должен был следить за его поведением и воспитанием.
За сбыт наркотиков же предусмотрена еще более суровая ответственность – до восьми лет лишения свободы. В случае если лицо уже ранее привлекалось за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков – до 15 лет. В суде Чечерского района завершается одно из таких дел – в отношении молодой девушки, имеющей несовершеннолетнего ребенка, но ранее уже судимой за преступления, связанные с наркотиками. В соответствии с предъявленным обвинением, она обвиняется в том, что после осуждения по предыдущему преступлению собрала дикорастущую коноплю и сбыла ее своему знакомому. Гособвинение попросило назначить ей наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы. На следующем заседании обвиняемой предстоит выступить с последним словом, после чего судом будет оглашен приговор.

 
 
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Каждому родителю хочется уберечь своего ребенка и защитить его от всевозможных опасностей. Но далеко не все знают, что одна из таковых может подстерегать...
 
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