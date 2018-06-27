​Мужчина напал на двух школьников в Шанхае

Днём 28 июня безработный мужчина совершил нападение на трёх школьников и женщину возле начальной школы в центре Шанхая.

К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь двоих детей. Ещё один школьник и женщина находятся в больнице.

Преступника поймали. Им оказался 29-летний безработный, который решил таким образом выразить отчаянный протест обществу, что не смог устроиться на работу.