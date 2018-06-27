|
Мужчина напал на двух школьников в Шанхае
Днём 28 июня безработный мужчина совершил нападение на трёх школьников и женщину возле начальной школы в центре Шанхая.
К сожалению, врачи не смогли спасти жизнь двоих детей. Ещё один школьник и женщина находятся в больнице.
Преступника поймали. Им оказался 29-летний безработный, который решил таким образом выразить отчаянный протест обществу, что не смог устроиться на работу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Днём 28 июня безработный мужчина совершил нападение на трёх школьников и женщину возле начальной школы в центре Шанхая.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)