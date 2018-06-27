Республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») 7-8 июля 2018 года

Купалье — один из самых романтичных и любимых праздников наших народов. Душистые снадобья и цветы, купальский огонь, песни и танцы, массовые купания в реке, прыжки через костер — именно так отмечают купальский праздник.

Праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») ежегодно проводится в агрогородке Александрия Шкловского района. Все купальские мероприятия проходят на берегу реки Днепр, русло которой служило колыбелью культуры многих славянских народов, а водная артерия некогда была неотъемлемой частью большого торгового пути «из варяг в греки». Издревле Днепр соединял белорусов, россиян и украинцев. Он и сегодня остается важнейшей коммуникационной осью. Это способствует взаимовыгодному торгово-экономическому и социально-культурному сотрудничеству приднепровских регионов Республики Беларусь, Российской Федерации и Украины, расширению межрегиональных интеграционных связей.

В основу праздника положена идея показа развития купальских традиций в мировом пространстве и времени, а также культурный обмен между разными государствами в области национальной самобытности стран-участниц.