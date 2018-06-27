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В Минске ищут мужчину, который забыл в банке 2000 рублей
В Минске разыскивают мужчину, который забыл в центре банковских услуг «Технобанка» 2000 рублей. В банке просят тех, кто узнал мужчину, сообщить об этом.
Инцидент произошел 1 июня 13 часов 27 минут в центре банковских услуг «Технобанка» (Минск ул. Я. Коласа, д.4). Мужчина после обмена валюты оставил 2000 рублей.
Приметы клиента: мужчина, на вид примерно 50 лет, рост 175−180 см., волосы с сединой, на верхней части головы залысины. Был одет в тенниску светлую в крупную темную клетку с коротким рукавом, брюки бежевые.
Банк просит всех, кто обладает информацией о разыскиваемом мужчине, сообщить об этом по телефонам: +375 44 7 733 492; +375 44 7 696 090.
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В Минске разыскивают мужчину, который забыл в центре банковских услуг "Технобанка" 2000 рублей. В банке просят тех, кто узнал мужчину, сообщить об этом.
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