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Берите пледы и фонарики. В Могилеве стартует сезон бесплатного кино под открытым небом

28.06.2018 17:39 — Разное | Tut.by  
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Сезон кинопоказов под открытым небом стартует в Могилеве сегодня, 28 июня. На этнохуторе в Зеленой роще покажут романтическую ленту «Королевство полной луны».


Фото: Вадим Садовский, vk.com/mogilevkinofun

Кинопоказ под открытым небом устраивает Центр городских инициатив. Сеансы проходили в прошлом году.

Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому желающим нужно зарегистрироваться.

Начало — в 20.30. В это время начнет играть ди-джей. Старт киносеанса — когда достаточно стемнеет, т.е. примерно в 22.00 — 22.20. С собой берите пледы и настольные игры, чтобы весело скоротать время, а также перекус, воду, чай. Не лишними будут и фонарики — окончится кинопоказ около полуночи.

 
Теги: Могилев
 
 
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Чтобы попасть на первый показ, нужно зарегистрироваться - количество мест ограничено.
 
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