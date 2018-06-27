Берите пледы и фонарики. В Могилеве стартует сезон бесплатного кино под открытым небом

Сезон кинопоказов под открытым небом стартует в Могилеве сегодня, 28 июня. На этнохуторе в Зеленой роще покажут романтическую ленту «Королевство полной луны».



Фото: Вадим Садовский, vk.com/mogilevkinofun

Кинопоказ под открытым небом устраивает Центр городских инициатив. Сеансы проходили в прошлом году.

Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому желающим нужно зарегистрироваться .

Начало — в 20.30. В это время начнет играть ди-джей. Старт киносеанса — когда достаточно стемнеет, т.е. примерно в 22.00 — 22.20. С собой берите пледы и настольные игры, чтобы весело скоротать время, а также перекус, воду, чай. Не лишними будут и фонарики — окончится кинопоказ около полуночи.