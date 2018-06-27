Афиша: Программа мероприятий на 3 июля в Костюковичах

3 июля 2018 г.
Приглашаем
на праздничные мероприятия,
посвященные Дню Независимости Республики Беларусь
Мемориальный комплекс
09.00 – церемония возложения цветов к мемориальному комплексу
09.10 – 09.30 – праздничное шествие «Ганаруся табой, Беларусь» ул. Ленинская
Амфитеатр
09.30 – праздничная концертная программа «Квітней мая Беларусь»
20.00 – вечерняя развлекательная концертная программа «Мы песней славим край родной»
22.00 – акция «Споём Гимн вместе»
Городской сквер
11.00 – музыкальная интерактивная площадка «Песни военных лет»
19.00 – творческая программа народного духового оркестра «Славим имя твое, Беларусь»
Стадион СОШ №1
10.30 – спортивный праздник
Работают:
– тематические выставки
– детская игровая площадка, аттракционы
– торговые ряды