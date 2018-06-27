«Яндекс» подсчитал средний чек белоруса на Aliexpress





Сервис «Яндекс.Касса» высчитал средний платеж белорусов в китайском магазине с начала 2018 года. Средний чек белорусов стал меньше на 15 процентов по сравнению с прошлым годом и составил 13,3 рублей.

К слову, россияне тратят на Aliexpress больше денег, их средний месячный платеж в переводе на белорусские рубли составляет 19,8 рублей, жители Казахстана еще чуть больше – 22,2 рубля.

По статистике Яндекса, белорусы чаще оплачивают покупки с компьютера. При использовании мобильного приложения оплата получается чуть меньше, так как на многие товары действуют скидки именно при покупке с телефона. Чаще всего белорусы покупают в китайском интернет-магазине одежду, обувь, аксессуары, косметику, бытовую технику и товары для дома.

Напомним, что в Беларуси действует лимит на беспошлинный ввоз товаров из зарубежных интернет-магазинов. В месяц можно купить на сумму не более 22 евро на человека и весом не более 10 кг, в противном случае – товар облагается налогом.