Домрачева и Бьорндален отметили «спортивную пенсию»

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева и её супруг Уле-Эйнар Бьорндален решили устроить себе небольшой отпуск и отправились на море.

Яркими фотографиями спортсменка поделилась на своей страничке в Instagram: «Решили отметить нашу спортивную пенсию одним днём на море».

Напомним, 25 июня 2018 года Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры. В начале апреля 2018-го об уходе из большого спорта заявил восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален.

