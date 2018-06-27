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Домрачева и Бьорндален отметили «спортивную пенсию»
Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева и её супруг Уле-Эйнар Бьорндален решили устроить себе небольшой отпуск и отправились на море.
Яркими фотографиями спортсменка поделилась на своей страничке в Instagram: «Решили отметить нашу спортивную пенсию одним днём на море».
Напомним, 25 июня 2018 года Дарья Домрачева объявила о завершении спортивной карьеры. В начале апреля 2018-го об уходе из большого спорта заявил восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален.
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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева и её супруг Уле-Эйнар Бьорндален решили устроить себе небольшой отпуск и отправились на море.
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