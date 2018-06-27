Почему HR-специалисты всех бесят



Кадр из фильма «Секс по дружбе», создатель: Иулл Глак

Как найти сотрудника и не испортить репутацию компании? На что чаще всего обижаются соискатели? Зачем культивировать вежливость в коллективе? Ответы на эти вопросы дает директор РАБОТА.TUT.BY Светлана Шапорова.

— Подбирая специалистов, работодатель руководствуется определенным перечнем профессиональных качеств, которыми должен обладать кандидат. Само собой, от соискателя ждут хороших манер, адекватного поведения и проявления деловой этики. Соискатели, в свою очередь, рассчитывают на вежливость и внимание со стороны нанимателя.

Светлана Шапорова

Директор РАБОТА.TUT.BY

Иногда представители компаний даже не замечают, что их действия обижают кандидатов и вредят репутации. Назову основные причины обид.

1. А в ответ тишина… Вот одно из многочисленных обращений соискателя на РАБОТА.TUT.BY:

«Уважаемый портал, прошу обратить внимание на работодателей, которые дают объявления о поиске сотрудников. Из порядка 40 всех моих откликов большинство находятся в статусе „не просмотрено“, но эти же вакансии остаются актуальными и периодически обновляются…».

2. Невыполненные обещания. «Мы вам перезвоним» — стандартная фраза после интервью. Но чаще всего большинство нанимателей перезванивают только тем кандидатам, кому готовы сделать оффер. Остальные ждут, не дожидаются и чувствуют себя обманутыми. Если в компании принято перезванивать только прошедшим на финальный этап собеседования кандидатам, об этом стоит предупредить заранее. Например, можно сказать так: «Если в течение ближайших пяти дней, мы вам не перезвоним, значит, вы, к сожалению, не прошли».



Фото с сайта newdaynews.ru

3. Невнимание и отсутствие обратной связи. Нередки случаи, когда претендентам на должность после всех собеседований и даже выполненных тестовых заданий вообще не давали никакой обратной связи. Это очень демотивируют, воспринимается как бесплатная работа и вызывает недоверие к компаниям. Человек рассчитывает на обратную связь, ему важно понимать, «завалил» он тест или все сделал верно, просто работа другого кандидата оказалось лучше. На финальном этапе собеседования и после всех выполненных тестовых заданий, мы рекомендуем давать развернутую обратную связь.

Никто не любит грубость

Исследовательский центр РАБОТА.TUT.BY в мае прошлого года провел опрос среди 350 IT-специалистов и выяснил, что, по их мнению, НЕ должен делать HR-специалист. На первом месте среди того, что не приемлют сотрудники и соискатели, оказалось хамство.

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Фото предоставлено автором

Хотите получать от соискателей качественные отклики в достаточном количестве — принимайте превентивные меры.

1. Своевременно разбирайте отклики (резюме) соискателей на вакансии

Во-первых, лучшие кандидаты находят работу за две недели, запоздалое предложение работодателя им может быть неинтересным.

Во-вторых, «медлительность» компаний на современных сервисах по поиску работы может сказываться на последующем количестве откликов и на очередности показов вакансий претендентам на должность.

Мы заметили, что не все работодатели разбирают отклики на вакансии и считают важным отвечать на них. Поэтому на нашем сервисе мы внедрили новую функцию — «Индекс вежливости». Претенденты на должность теперь могут видеть процент просмотренных компанией резюме и понимать, какая скорость реакции у нанимателя и какова вероятность в целом получить ответ. Кроме того, если работодатель больше пяти рабочих дней не заходил на страницу с новыми откликами, то вакансия опускается ниже в выдаче как неактуальная.

2. Старайтесь отвечать всем кандидатам

Любой ответ — гораздо лучше молчания. Вариантов ответить (пригласить или отказать) соискателю множество: отправить смс через форму на нашем сервисе, позвонить по телефону или оставить сообщение на РАБОТА.TUT.BY. Представитель компании, ответственный за наем сотрудников, на нашем сервисе может заранее самостоятельно создать шаблон ответа с использованием готовых переменных (констант), которые в окончательном тексте письма можно заменить именами соискателей, названиями брендов.

Если кандидат не подходит, лучше отказать, чем просто проигнорировать его запрос. На нашем сервисе к кнопке «отказ» рекомендуем прикрепить нейтральный шаблон обратной связи для соискателей. В ответе от имени компании не забудьте поблагодарить кандидата на должность за внимание к вакансии.

Культивируйте вежливость в компании

Культивируйте вежливость и открытость в вашей компании. Вот несколько советов, как это сделать.

Начните с себя. Ничто так не вдохновляет или демотивирует сотрудников, как личный пример начальства. Если вас, к примеру, как руководителя раздражают моменты в поведении подчиненных, честно ответьте себе, а не грешите ли вы тем же?



Кадр из фильма «Зеркало», создатель: Александр Айа

Разговаривайте с коллегами. Раз в год мы проводим оценку сотрудников, а после этого обязательно индивидуально беседуем с каждым из них. Подводим результаты года, смотрим, что удалось, а что не совсем, вместе разрабатываем план развития сотрудника на следующий год. Тет-а-тет с руководителем подчиненные больше открываются и искреннее говорят о неприятных моментах в работе. Таким образом, мы даем и получаем обратную связь от каждого. Встречи проходят в дружеском формате, сотрудники знают, что озвученная проблема будет урегулирована, и слова не повиснут в воздухе. На таких встречах от сотрудника можно узнать и те моменты, которые напрямую не связаны с профессиональной деятельностью, но влияют на нее. Например, может, ему дискомфортно сидеть под работающим кондиционером или слишком дует из двери. Эти вещи могут ежедневно причинять неудобства и сказываться на результатах работы.

Пресекайте грубость в коллективе. В коллективе может найтись парочка «токсичных» специалистов, которые могут негативно влиять на атмосферу в компании. На первый взгляд, самое простое — избавиться от таких сотрудников. Но что, если это высококлассные специалисты? Тогда лучше начать с гораздо менее затратных для бизнеса и репутации компании мер: пообщаться с глазу на глаз, «рассадить» конфликтующих коллег. Если некорректное поведение — повторяющиеся акции протеста, то каждый из таких моментов лучше документировать и проговаривать. Тогда, если дело дойдет до увольнения, у каждой из сторон будет меньше вопросов, претензий и обид друг к другу.

Разговаривайте с уволившимися. На выходном интервью вы можете узнать о том, что у человека по определенным причинам не сложились отношения в коллективе и эту информацию можно сразу принять во внимание. Однако не все сотрудники могут открыться полностью. Было бы здорово повторить разговор, скажем, через полгода. Возможно, человек охотнее расскажет вам все истинные причины ухода.

Выводы

Напоследок — три простых правила, которыми стоит руководствоваться при общении с потенциальными и действующими сотрудниками:

Не подавайте ложных надежд и обещаний

Держите свое слово

Помните о важности обратной связи для сотрудников и соискателей

Они помогут вам завоевать репутацию, что прямо пропорционально скажется на количестве и качестве желающих работать с вашей компанией.