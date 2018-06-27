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СР одобрил поправки в закон о СМИ, они вступят в силу с 1 декабря
Совет Республики Национального собрания Беларуси одобрил в четверг поправки в закон "О средствах массовой информации", передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".
"Нормы законопроекта в целом направлены на совершенствование правоотношений в сети интернет, а также в области распространения иностранных телепрограмм, создания национального телевизионного контента", - отметил министр информации Беларуси Александр Карлюкевич, представляя законопроект.
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 декабря 2018 года, за исключением порученческих норм, которые вступят в силу после официального опубликования документа, уточнил министр.
Ранее данный законопроект был принят в двух чтениях нижней палатой парламента.
Как сообщалось, данный законопроект вызвал критику Белорусской ассоциации журналистов и независимых СМИ. Ими высказывались опасения, что этим документом может быть усилен госконтроль в медиасфере страны.
Замечания, в частности, вызвала норма, которой предусматривается добровольная регистрация интернет-ресурсов в качестве СМИ (для таких вводится термин "сетевые издания"). В этом случае они и их сотрудники получат (в несколько урезанном виде) права традиционных СМИ. Остальные сайты тоже смогут работать, но без статуса СМИ.
В случае непрохождения регистрации в качестве СМИ интернет-ресурсы не смогут обращаться в государственные органы и другие организации за аккредитацией своих корреспондентов.
Кроме того, законопроектом предполагается введение обязательной идентификация лиц, размещающих материалы в интернет-ресурсах (не только в сетевых изданиях), в том числе комментаторов, и на форумах также.
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Совет Республики Национального собрания Беларуси одобрил в четверг поправки в закон "О средствах массовой информации", передает корреспондент агентства...
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