Верхняя палата парламента одобрила проект закона о массовых мероприятиях

Совет Республики Национального собрания Беларуси одобрил в четверг проект закона о внесении изменений и дополнений в закон о массовых мероприятиях, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

"Представленные в проекте закона дополнения и изменения в целом направлены на упрощение порядка организации и проведения массовых мероприятий, более четкую их регламентацию, а также принятие дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и безопасности с учетом сложившейся правоприменительной практики", - сказал замминистра внутренних дел страны Николай Мельченко, представляя законопроект.

"Полагаем, что предусмотренные законопроектом нормы соответствуют закрепленным в конституции целям создания демократического правового государства", - добавил он.

По его словам, принятие законопроекта "в дальнейшем будет способствовать формированию и укреплению положительного имиджа Беларуси на международной арене".

В частности, законопроектом предполагается ввести уведомительный порядок проведения массовых мероприятий в постоянных местах для проведения мероприятий, определенных местными органами.

Также документом предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение порядка и безопасности, в том числе дополнительные требования к организаторам массового мероприятия.

Документом урегулируется процедура отзыва заявления о проведении мероприятия. Также устанавливается обязанность для журналистов, освещающих мероприятие, помимо паспорта и служебного удостоверения иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ (нарукавная повязка, бейдж, жилет).