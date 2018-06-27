Хотите необычно провести 3 июля? Вас ждет Усяж

Хорошо отметить День Независимости и получить незабываемые впечатления от главного летнего праздника Беларуси можно не только в столице. Например, можно поехать на дачу, на шашлыки или просто в совершенно новое для себя место в Беларуси. 3 июля всех белорусов ждут в поселке Усяж Смолевичского района.

Как рассказал председатель Усяжского сельского совета депутатов Алексей Горбач, основная часть праздника у них в поселке начнется в 16.00. А завершатся гуляния далеко за полночь.

Гостей небольшого поселка, успевшего в нынешнем году отличиться ярким праздником 9 Мая, помимо традиционных для Дня Независимости митинга, концерта и салюта, ожидают творческий праздник ColorDays, батуты, сладкая вата, шашлыки, рыцари и файершоу. А еще – возможность провести ближайший вторник вдали от больших городов, на природе, но в праздничной атмосфере. Организаторы праздника в Усяже обещают, что никому у них не будет скучно.

Поселок Усяж находится в 36,7 км от Минска. Добраться до него можно на собственном автомобиле по трассам М2 и Р53, на пригородном автобусе со ст.м. "Славинского", либо на маршрутке.