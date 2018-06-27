​Люди спасли белку, а она в ответ вьёт гнёзда рядом со спасателями в Омске

Две сотрудницы дома творчества три года назад спасли белку.

Но удивительно то, что благодарное животное свило гнездо в оконной раме этого учреждения на четвёртом этаже, где каждый год с 2016 года приносит потомство. В 2018 году белочка принесла уже потомство дважды. Месяц назад на свет появились пятеро бельчат.